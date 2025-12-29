שורד השבי מתן צנגאוקר הציע אמש לבת זוגו שורדת השבי אילנה גריצווסקי נישואין, כך הודיעה הלילה (שני) אימו של מתן, עינב צנגאוקר, ברשת החברתית X וכתבה: "תמונת הניצחון שלי".

כזכור, גריצווסקי וצנגאוקר הכירו כשעבדו יחד. הם היו זוג במשך יותר משנה ונחטפו יחד מקיבוץ ניר עוז. גריצווסקי שוחררה בעסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023 ומאז נאבקה יחד עם משפחתו של מתן על השבתו, עד שבאוקטובר האחרון, לאחר 738 ימים מאז שנחטף, צנגאוקר שב לישראל.

בחודש אוגוסט האחרון, נאמה גריצווסקי במועצת הביטחון של האו"ם. בדבריה תקפה את האדישות של ארגונים בינלאומיים לנוכח פשעי חמאס: "כשהייתי ילדה במקסיקו למדתי להאמין בזכויות אדם, ביוניסף ובצלב האדום. היום אני שואלת - איפה היו הארגונים האלה כשנזקקתי להם יותר מכל?"

גריצווסקי תיארה רגעי אימה קשים, מלווים באלימות מינית כלפיה: "שמעתי צעקות של מחבלים מתרקבים, ואז הם תפסו אותי בשיער. הרביצו לי בבטן, זרקו אותי על הקיר. המחבלים הרביצו בי, נגעו בכל גופי, זרקו אותי על אופנוע.⁩: בדרך לעזה, כשהם התחילו לגעת בי ולהטריד אותי מינית, התעלפתי. עבור חמאס, הייתי פרס. קמתי בעזה והייתי מוקפת למחבלים של חמאס. התחננתי שלא יאנסו אותי, אמרתי להם שאני במחזור. זה גרם להם לעזוב אותי. לא יודעת מה חמאס עשו לגוף שלי בדקות שהייתי מחוסרת הכרה".

גריצווסקי שחזרה בפני השגרירים את אירועי הטבח בקיבוץ ניר עוז: "התעוררנו לאזעקות, מתן החזיק את דלת הממ"ד בכל כוחו עד שהמחבלים פרצו. איבדתי אותו ברגע אחד. הם גררו אותי מהבית, היכו אותי, השפילו אותי והעבירו אותי לעזה. במשך 55 ימי שבי ירדתי 12 ק"ג, בלי תרופות, בלי מקלחות, תחת טרור פסיכולוגי מתמשך."

אימו של מתן, עינב צנגאוקר, היתה אחת הקולות הביקורתיים ביותר נגד הממשלה והפכה לסמל המאבק של מטה המשפחות להשבת החטופים. באוגוסט האחרון, חודשיים לפני שחרור בנה, במחאה בכיכר החטופים, אמרה צנגאוקר: "מתן שלי עובר שואה. אם ההסכם הקודם לא היה מתפוצץ - הם כבר יכלו להיות בבית. יהודים, אחים שלנו, הופכים לעור ועצמות בגלל פוליטיקה. ניסינו הכול - רק דבר אחד לא נוסה: הסכם כולל להפסקת המלחמה. ממשלת ישראל לא הניחה הסכם כזה מעולם. נתניהו - הגיע הזמן לעשות את הדבר היחיד שיכול להחזיק את החטופים. כל פעולה אחרת היא חטא".