עיריית תל אביב-יפו הודיעה היום (ראשון) על המשך חניה חינם בכחול-לבן לתושבי העיר ולמבקרים במהלך תקופת המלחמה, זאת לאחר שרק לפני כמה ימים הודיעו על חזרת התשלום, אך כאמור, כעת חזרו בהם.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בעירייה הסבירו כי ההחלטה להחזיר את האכיפה באזורי כחול-לבן נועדה בראש ובראשונה לשמור על זמינות חניה לתושבים, לאחר שתקופה ממושכת של חניה חינם הובילה לקשיים במציאת מקום חניה סמוך לבית ולעלייה בעבירות חניה.

עם זאת, בעקבות פניות ובקשות שעלו מצד תושבים, הוחלט להמשיך ולאפשר חניה ללא תשלום. מי שינסה להפעיל חניה דרך יישומוני החניה פנגו וסלו, יקבל הודעה כי החניה חינם ולא ניתן לשלם עליה.

בעירייה מדגישים כי ההטבה תקפה לחניה בכחול-לבן בלבד. חניה במקומות אסורים - כולל חניות נכים, אזורי שגרירויות, פריקה וטעינה, אדום-לבן, תמשיך להיאכף, כמו גם נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית.