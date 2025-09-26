התאונה במחלף גלילות: המיניבוס נכנס לנתיב אסור ופגע במשאית

תיעוד מהתאונה הקטלנית במחלף גלילות נחשף היום (שישי) ומצביע כי בניגוד לחשד הראשוני, המיניבוס הוא זה שנכנס לנתיב אסור - ופגע במשאית שנשאה שלט.

בית משפט השלום בתל אביב האריך בחמישה ימים את מעצרו של נהג המשאית, בן 28 - שנעצר בחשד לגרימת מוות ברשלנות. החקירה העלתה כי פעל בניגוד להיתר שניתן לו, שהיה תקף לשעות הלילה בלבד, ופרק את המטען מוקדם מהשעה המותרת. כעבור שעה התנגש המיניבוס בשלט.

מנגד טוענים עורכי דינו של הנהג כי פעל באישור מנהל העבודה. במשטרה נגבו כבר עדויות ממספר מעורבים, ובמסגרת החקירה צפויים להיחקר גורמים נוספים.

שני בני אדם נהרגו, שלושה נפצעו באורח קשה ועוד 12 נפצעו בדרגות שונות בתקרית הקשה שאירעה אתמול במחלף שבשרון.

ישראל ביטון וישראל פרץ חובשי איחוד הצלה שהיו במקום מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב הסעות ומספר כלי רכב. עוברי אורח סיפרו כי התאונה אירעה לאחר שנפל ממשאית חפץ מברזל (שילוט חוצות) במשקל כבד על רכב הסעות. למרבה הצער נקבע מותו של נהג הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

"כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה לשמונה שנפצעו באורח בינוני וקל. כוחות כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה", סיפרו החובשים.