תינוקת בת חודשיים וחצי נפטרה היום (שני), לאחר שלא התעוררה משנתה בבניין מגורים בבית שמש. המשטרה פתחה בחקירהלבירור נסיבות המוות.

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צוותי מד"א הוזעקו לבית ברחוב רבינא בשכונת רמה ד' שבבית שמש, בעקבות דיווח על תינוקת מחוסרת הכרה. פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים דוד רייכמן ואיתמר הרשלר סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו תינוקת בת חודשיים וחצי, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתה לא התעוררה משנתה".

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות, והיא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה לחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים".