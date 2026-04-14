נקבע מותו של הצעיר שטבע בנתניה ביום שישי - אחיו עדיין נעדר

יששכר דוב שפיגל, שטבע בנתניה ביום שישי, הלך לעולמו בבית חולים לניאדו, שם היה מאושפז בימים האחרונים במצב קשה • אחיו עדיין נעדר ומאמצי החיפושים אחריו נמשכים

לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
דוברות כבאות והצלה לישראל

מותו של הנער יששכר דוב שפיגל, שטבע בנתניה ביום שישי, נקבע הלילה (רביעי) בבית חולים לניאדו בנתניה. אחיו עדיין נעדר ומאמצי החיפושים אחריו נמשכים גם כעת. 

הנער ואחיו, בני 16 ו-17, נסחפו בעת בילוי בחוץ צאנז, ככל הנראה בשישי בשעות הצהריים. הוא נמשה מהמים במצב אנוש, ומאז צוות בית החולים נאבק על חייו. 

