כ-300 עד 350 רוכבי אופניים, בהם רואים, כבדי ראייה ואנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, יצאו יחד הבוקר (שישי) למסע מרגש של כ-15 קילומטרים ברחבי אשדוד, במסגרת אירועי BLIND DAY - יום המודעות לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל.

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המסע, המתקיים בסימן "תעצמו את העיניים - ותראו", ובהובלת עיריית אשדוד, המרכז לעיוור בישראל, עמותת “כן ולא” ושותפים נוספים, מסמל חיבור, שוויון ושותפות אמיתית בין אנשים מכלל האוכלוסייה.

לצד המסע מתקיימים הפנינג קהילתי, פעילויות חווייתיות לכל המשפחה, סיקור דיגיטלי ושידורים חיים מהשטח.

BLIND DAY נועד להגביר את המודעות לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, לחשוף את יכולותיה ולעודד חברה מכילה ושוויונית יותר.