"רוצים שהוא יקבל צדק ראוי": הוריו של ימנו זלקה מדברים לראשונה

מה שהיה אמור להיות ערב של שמחה וחגיגות, הסתיים בשכול וריקנות שאין לה סוף. בלטה, אביו של ימנו זלקה ז"ל, עדיין לא מאמין שבנו איננו. בחדר קטן בנתניה, הוריו של ימנו זלקה ז"ל מדברים לראשונה מול המצלמות, על השבר הנורא של המשפחה, שחייה חרבו ברגע.

ימנו היה ילד מיוחד, כפי שמתארת אימו ישהאבבה, "נשמה של נתינה שתמיד דאגה לילדים הקטנים". בלטה האב משחזר בכאב את התיעוד המזעזע מהזירה, הממחיש את חוסר האיזון האכזרי: "ימנו היה גוף קטן, אולי 40 קילו, והם היו שורים, גדולים". מול המצלמה הוא מתאר רצח מתוכנן וקר רוח, כזה שלא משאיר מקום לספק - מישהו לקח סכין וקטף חיים שלמים בכוונת תחילה.

לצד האבל הכבד, משפחת זלקה מסרבת להשלים עם הכוונות להגשת כתבי אישום מקלים נגד המעורבים. "לא ניתן לפרקליטות להגיש כתב אישום מקל לרוצחים שרצחו את אחי הקטן", מצהירה אחותו יירוס בנחישות בעוד המשפחה יוצאת להפגין. הם דורשים צדק ללא פשרות וקוראים למערכת המשפט ולדרגים הגבוהים ביותר להבטיח שהאחראים ישלמו את מלוא המחיר.

בחדרו של ימנו הזמן עצר מלכת. הכובע, הדרכון והבגדים בארון נותרו כעדות אילמת לתוכניות ולטיולים שכבר לא יקרו. בלטה מתעטף בחולצתו של בנו ובוכה: "בנימין הלך, עכשיו כשאני הולך לבית הקברות אני רואה רק אבנים". בעודם נאבקים על זיכרונו, החלל הריק בבית נותר פתוח, מחכה לצדק שיוכל, אולי, להעניק להם מעט נחמה בתוך החושך הגדול.