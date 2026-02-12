פרסום ראשון: סימני שאלה סביב מותו של מתמחה צעיר בשיבא

מתמחה בן 25 במחלקת ההרדמה במרכז הרפואי שיבא-תל השומר נמצא בתחילת השבוע ללא רוח חיים במגורי העובדים שבשטח בית החולים. לפי מידע שהגיע לידי i24NEWS, בחדרו אותרו חומרי הרדמה לצד תרופות נוספות - שעל פי החשד מקורן בבית החולים.

עוד עולה כי המפתח נמצא בדלת החדר. כשהוא אותר, לבש מכנסי עבודה של בית החולים, ועל פי ההערכה חזר ממשמרת יום קודם לכן.

המשטרה הוזעקה לאחר שהעובד לא התייצב למשמרתו ולא ניתן היה ליצור עמו קשר. בעקבות זאת נערכו בדיקות במקום. גופתו הועברה למכון לרפואה משפטית, ובהמשך שוחררה לקבורה.

תגובת המרכז הרפואי שיבא: "השבוע, בעקבות ערנות מנהלים, נמצא כי מתמחה לא הגיע למשמרתו. צוותים הוזעקו לדירתו בשיכון העובדים שם הוא נמצא ללא רוח חיים. האירוע מצוי כעת בטיפול משטרת ישראל. המרכז הרפואי משתתף בצערה העמוק של המשפחה, נמצא עמה בקשר וימשיך ללוות אותה".