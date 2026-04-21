הסיפור של המ"פ שנפצע בקרב, איבד את אחיו - וחזר לצבא

סיפורו של סרן (במילואים) א', בן 31 במקור ממושב פארן וכיום תושב גבעת כוח, הוא תמצית הישראליות של מלחמת "חרבות ברזל". גבורה בשדה הקרב, פציעה קשה, ואובדן משפחתי כואב מנשוא שמשנה את מסלול החיים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ב-7 באוקטובר א' לא היסס. הוא התייצב במילואים כמ"פ בגדוד 7029 (חטיבה 179) ולאחר תקופת אימונים נכנס עם הטנק שלו לתמרון בחאן יונס. במהלך הלחימה העזה, נפגע הטנק שלו מטיל RPG. א' נפצע בפניו ובידו השמאלית ופונה לבית חולים ולאחר מכן נאלץ לעבור תהליך שיקום ממושך של כחצי שנה בבית לוינשטיין.

בעוד א' נאבק בשיקום הפיזי והנפשי, הגיעה הבשורה שזעזעה את המשפחה: אחיו הצעיר, רס"ן יפתח שחר, נפל בקרבות בשכונת זייתון. האובדן הציב בפני א' דילמה אכזרית - הרצון לחזור לפקודיו בפלוגה מול החובה המוסרית לשמור על הוריו שכבר איבדו בן אחד.

"היה לי קשה מאוד לעזוב את הפלוגה ואת המלחמה. ביקרתי אותם שוב ושוב גם במהלך ההחלמה", הוא משתף. בסופו של דבר, החליט א' לחזור לחטיבה בתפקיד קצין הדרכה ולא כלוחם בחזית. כיום הוא משלב בין המילואים לבין עבודה בחברה ביטחונית השייכת לרפאל ושותף להקמת צוות למידה צה"לי.

עבור א', המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות הוא לא רק טקס לאומי, אלא דרך חיים. "המסורת שלנו היא להתכנס עם המשפחה והחברים הקרובים מיד אחרי יום הזיכרון", הוא מספר. "אנחנו עושים 'על האש' וחוגגים עם אותם אנשים שבדיוק לפני רגע בכינו איתם יחד בבית הקברות".

לדבריו, השילוב הזה הוא המפתח להמשכיות שלנו כאן: "עצמאות מבחינתי מסמלת את המשך המסע שלנו קדימה. אנחנו צועדים עם הכאב והאובדן מצד אחד, אבל עם הרבה שמחה, התפתחות וצמיחה מצד שני".

למרות הכול, א' שומר על אופטימיות ומבקש להעביר מסר של עוצמה: "אני מאחל לכל עם ישראל יום עצמאות שמח. המסר שלי הוא אחד: שלא ניתן לאף אויב לשבור לנו את הרוח".