"לבקש סליחה זה לא מספיק": החלל מני גודארד מובא למנוחות

מני גודארד מובא למנוחות היום (שני) בקיבוץ בארי, אלפים מלווים אותו בדרכו האחרונה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו ואמר כי "מעבר לסליחה, עלינו לזכור ולהזכיר: התביעה לחקור לעומק, לחתור לאמת, בכל הכוח, ולברר את העובדות באופן הכי כואב, נוקב ובלתי-מתפשר, היא זעקה מוסרית וערכית, בסיסית ופשוטה כל כך".

"מני היקר והאהוב, התכנסנו כאן היום - בקיבוץ בארי שכה אהבת חייך למעלה משנתיים אחרי הטבח המחריד של שמחת תורה - שבעה באוקטובר; כדי ללוות אותך למנוחת עולמים. סוף סוף למנוחת עולמים", פתח הנשיא את דבריו.

"אנחנו עומדים כאן היום, ונפרדים ממך מני, אך למעשה דברי הפרידה האלה מוקדשים כמובן לשניים - לך ולאיילת אהבה אמיתית של חייך. שהרי הייתם זוג בלתי נפרד באהבתו - בחייו ובמותו; והנה אתם שוב יחד, ואנחנו - הכואבים והאבלים כאן לצידכם".

צילום: גרגורי באדו, הקלטה: גדעון ארנולד

עוד סיפר הרצוג כי "זכיתי להכיר אותך, מני, לא מעט דרך איילת - הקורנת מאהבת העם והאדם - בפעילותנו הציבורית והפוליטית המשותפת. אני זוכר את התמונה המחויכת, המקסימה, הנחושה של שניכם - ששלחה לי איילת מאחת ההפגנות בקיץ 2023; וזוכר איך ביולי 2023, כשלושה חודשים לפני אותו בוקר נורא, איילת שלחה לי הודעה מלאת דאגה למדינה, שאותה חתמה במילים: "אנחנו", הכוונה אליך ואליה, "אנחנו רק אנשים מהשורה שרוצים לחיות באחווה, מילים שלימים קיבלו משמעות מצמררת, מדממת וכאובה כל כך".

הרצוג סיפר כמה מני ואיילת היו אוהבי שלום ורודפי שלום - מיטב האנושות, ופנה למשפחה: "מור, גל, בר וגוני היקרים, מיכל ואני ראינו את הערכים האלה בכם - פעם אחר פעם".

עוד פנה הנשיא לקהילת קיבוץ בארי ואמר, "קהילת בארי היקרה ואהובה, מזה למעלה משנתיים שמיכל ואני מלווים אתכם בצמתים הרבים שעברתם מאז היום הנורא ההוא. אנחנו רואים אתכם קמים, כמו פרח מתוך האפר. שבים אל השדות והמטעים, שבים על המפעל, שבים אל חיי הקהילה, אל בניין הרוח, אל בניין המדינה! קמים בתעצומות נפש מופלאות, מעוררות השראה, של הפרטים ושל הקהילה הזאת, שאין כמוה".

"זה מרגש, וממלא את הלב תקווה, ובה בעת מציף את האמת הברורה: המסע הזה – של השיבה לחיים, של השיבה הביתה - טרם הסתיים. במעמד הזה אני מדגיש את המובן מאליו: מוכרחים להחזיר את כל שלושת החטופים-החללים שנותרו בידי המרצחים, הכי מהר שאפשר", הוסיף.

לסיום דבריו, אמר הנשיא, "בתוכם כמובן אנחנו מזכירים כאן היום באופן מיוחד את אהובכם איש בארי - דרור אור; ומתחייבים לא לנוח ולא לשקוט עד שישוב לנוף מולדתו, יחד עם השוטר רן גואילי וסונטיסק רינטאלק".