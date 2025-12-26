בעקבות הריאיון ב-i24NEWS, אמו של רן גואילי: "מתביישת בחולצת אוהדי הפועל ת"א"

טליק גואילי, אמו של החלל החטוף האחרון בעזה, רן גואילי, שוטר יס"ם שנחטף ב-7.10, התייחסה בחריפות לראיון שהעניק ח"כ סימון דוידסון מיש עתיד לנוה דרומי ב-i24NEWS, לאחר שלבש חולצת מחאה של אוהדי הפועל תל אביב הקוראת למשטרה "חלאות".

גואילי שיתפה בפוסט ברשתות החברתיות: "אני מתביישת בחולצה הזאת ובכל מי שלובש אותה. אני מבקשת מכם בשם הבן הגיבור שלי, רן, שוטר יס"ם שעדיין חטוף בעזה, ובלי קשר לבג"ץ - אל תלבשו את החולצה. כל כך קשה לי לראות אותה".

בראיון עצמו התייחס ח"כ דוידסון לביקורת שנמתחה עליו בעקבות הלבוש, והדגיש כי לא הייתה בכוונתו לפגוע בשוטרים או במשפחותיהם. "מה שעשיתי היה החובה שלי למען הציבור הישראלי", אמר. לדבריו, הוא לא קרא לשוטרים "חלאות" ולא התכוון לכך: "שמתי חולצה כמחאה. אם מישהו נפגע - אני מצטער".

עוד הוסיף דוידסון כי עמדתו נובעת מרקע אישי: "הגעתי ממדינה קומוניסטית, ואני לא מוכן שהמדינה תיראה כמו המקום שבו ההורים שלי גדלו". עם זאת, הבהיר כי אינו חוזר בו מהבחירה ללבוש את החולצה.

בהתייחסות ישירה למשפחת גואילי אמר: "אף שוטר אינו חלאה. הפרובוקציה שעושים עליי כאילו פגעתי בו - הוא האחרון שהייתי רוצה לפגוע. לא ברן גואילי ולא באף שוטר. אני מתנצל בפני טליק".

הסערה סביב דבריו של דוידסון והחולצה שלבש מצטרפת למתח הציבורי הגובר סביב היחס למשטרה, למחאה הפוליטית ולרגישות הרבה של משפחות שכולות ומשפחות חטופים בימים אלה.