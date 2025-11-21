בגיל 74: ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר הלכה לעולמה

ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר הלכה לעולמה הבוקר (שישי) בגיל 74, לאחר שהתמודדה עם מחלה אותה חשפה לפני כשנה וחצי. פיירברג כיהנה כראשת העירייה ב-27 השנים האחרונות, וכאמור, לפני כשנה וחצי הודיעה על מחלתה לתושבי העיר. מלבד תפקיד ראש העיר שאותו מילאה בעשורים האחרונים, פיירברג ז"ל שימשה גם יו"ר איגוד ערים לכבאות ודירקטורית במגוון גופים, בהם מקורות ומד"א. הודעות בנוגע למועד הלווייתה ולמועד השבעה יפורסמו בהמשך היום.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לראשת העיר המיתולוגית: "יחד עם כל תושבי נתניה ורבים בארץ, רעייתי שרה ואני משתתפים מעומק ליבנו בצערם של משפחתה וחבריה של חברתנו הטובה מרים פיירברג-איכר ז"ל שהלכה לעולמה היום.

מרים הובילה את העיר נתניה במשך עשרות שנים, הקדישה את חייה לשירות הציבורי, לקידום החברה ולבנייה עירונית נועזת ועתידית. בכל פגישה איתה במהלך עשרות שנים, מרים ביקשה לקדם את העיר נתניה. היא חיה, נשמה וחלמה נתניה, והדבר ניכר בפיתוח העצום של העיר תחת הנהגתה. אנו דואבים את הליכתה של חברתנו, מנהיגה פורצת דרך. אנו מצדיעים למפעל חייה, החל מעבודתה הסוציאלית בעירייה, דרך כהונתה לראשות העיר מאז 1998 ועד לפועליה הרבים לטובת התושבים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד למרים: "בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על פטירתה של מרים פיירברג-איכר, ראש עיריית נתניה במשך 27 השנים האחרונות - וחברה קרובה ויקרה לליבי".

"מרים הייתה דמות יוצאת דופן בשלטון המקומי בישראל: מנהיגה אמיצה, פורצת דרך, שהובילה את נתניה למהפכה אדירה שהפכה אותה לאחת הערים החזקות, היפות והמובילות במדינה. היא הקדישה את חייה לשירות הציבור, בפשטות, במסירות ובאהבה אמיתית לאנשים", הוסיף.

"מדינת ישראל ותושבי נתניה חבים לה תודה עצומה על עשרות שנים של עשייה למען הכלל. בעבורי, מעבר לשותפות ארוכת שנים, היא הייתה חברה חכמה שתמיד ידעה לתת עצה נבונה", סיפר כ"ץ והוסיף את תנחומיו למשפחתה, "תנחומיי העמוקים ליועצי צפריר, בנה של מרים, ולכל בני משפחתה. מרים תחסר לנו מאוד. יהי זכרה ברוך".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לה וכתב: "נזכור אותך לנצח, מרים!", "רק לפני ימים ספורים שוחחנו בפעם האחרונה וכמו תמיד - גם במצב לא פשוט התבטאת כמנהיגה אמיצה וחזקה".

עוד הוסיף זוהר כי "לכתה של מרים הוא אובדן גדול וכואב, היא הייתה מחלוצות השלטון המקומי בישראל שפעלה במסירות למען תושבי נתניה במשך עשרות שנים. מרים הייתה אשת ציבור משכמה ומעלה שטובת הציבור תמיד לנגד עיניה, בחודשים האחרונים כולנו ליווינו אותה בתפילות להחלמתה וכעת כל שנותר לנו הוא לשלוח תנחומים למשפחתה, לתושבי נתניה וכל אוהביה". "בע"ה נזכור אותה לנצח וננציח אותה. יהי זכרה ברוך", הוסיף לסיום.

ראש האופוזיציה חה"כ יאיר לפיד כתב: "הלב כואב עם לכתה של ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג. מרים שינתה את פני העיר ותרמה רבות לפיתוח התרבות והספורט בנתניה. אני שולח תנחומים וחיבוק למשפחתה".

מעיריית נתניה נמסר, "המומים וכואבים את לכתה של היקרה לנו מכל, אשת הברזל של נתניה, ראש העיר המיתולוגית - מרים פיירברג-איכר, שפעלה למען העיר בשליחות, במסירות, במחויבות אין קץ במשך שנים רבות. מרים בחיוכה הכובש הפכה לפנים של נתניה בארץ ובעולם. מרים בליבנו לעד. יהי זכרה ברוך".

ממכבי נתניה נמסר בכאב כי "משפחת מכבי נתניה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבל הכבד על לכתה בטרם עת של ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר".

"מרים לא הייתה רק ראש עיר", הוסיפו, "היא הייתה הלב הפועם של נתניה והייתה תומכת נלהבת ואמיתית של מכבי נתניה לאורך כל הדרך. התמיכה שלה בקבוצה הייתה איתנה ובלתי מסויגת והיא עמדה מאחורינו כחומה בצורה, ברגעים של שמחה והצלחה וגם בתקופות מאתגרות וקשות יותר".

"אנו שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחה, לחברים ולכל תושבי העיר. הזיכרון של תרומתה האדירה, רוחה הטובה, והחיוך שתמיד ליווה אותה יישאר חקוק בלבנו לעד. יהי זכרה ברוך", כתבו.