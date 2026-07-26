יובל קוגן בן ה-4, שנעלם בחמישי סמוך לחוף חופית באשקלון ואותר לאחר יממה, נפגש היום (ראשון) בביתו עם נועם שמחי ונתנאל ביטון, שמצאו אותו סמוך חוף ניצנים, מרחק 5 ק"מ מהמקום שממנו נעלם.

"אתה גיבור של עם ישראל", אמר שמחי הנרגש, מתנדב בזק"א. "עשית משהו שלא נעשה פה המון שנים, מה שאף אחד בכנסת לא הצליח לעשות. אתה מלך העולם". שמחי הביא לו גם רובה מים ודלי, "שתמשיך לשחק בחול". המתנדבים גם הביאו לו שעון, כדי שתמיד ימצא את דרכו ויהיה מודע לזמנים.

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אביו של יובל, דימה, התייחס לשמועות נגדו ואמר כי "הילד מספר שלא נפגש עם אנשים ואף אחד לא לקח אותו. הוא פשוט הלך עד שהתעייף והגיע לאותו מקום שבו נמצא - ושם הוא נשאר". עוד הוסיף כי מיד אחרי שהבין שהוא לא מוצא את הילד, הוא רץ לכיוון צפון אבל לא מצא אותו. אחיותיו, בנות 8 ו-10, לקחו חלק בחיפושים גם כן. האב הדגיש כי המשפחה שמחה שיובל בבית. המסר שלו הוא: "זה יכול לקרות לכל אחד, אז להיות עירניים ולשים לב לילדים".

יובל התראיין ל-i24NEWS ביום שבת, יום אחרי איתורו ושובו לביתו. יובל מסר כי "הוא בסדר" ונראה רגוע.

יובל הגיע יחד עם אביו דימה ושתי אחיותיו לפיקניק סמוך לחוף באשקלון. בשלב מסוים, האב דימה אמר לו שהוא יכול "לחקור את הטבע". בתוך חמש עד שבע דקות של חוסר תשומת לב הקשר ביניהם נותק. בזמן שבני המשפחה יצאו לחפש אותו בכיוון אחד (דרומית) יובל כבר צעד צפונה, בכיוון הכללי שחשב שבו הבית שלו נמצא. בלילה הוא ישן מתחת לעץ וביום נשאר באותו מקום, מה שכפי הנראה הציל את חייו. בצהרי יום שישי, שמחי וביטון מצאו אותו. שמחי סיפר שחזר לחווה שלו לאחר שהתייאש מהחיפושים, תעה בדרך ואז הילד יצא אליו.