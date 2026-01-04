השר טוען: כך ניסה חיזבאללה להשתלט על קרית שמונה

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, טען היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה כי חיזבאללה פעל באמצעות ערבים ישראלים לרכישת דירות בקרית שמונה בתקופת המלחמה בניסיון להשתלט על העיר מבפנים.

לדברי השר, הטענות נשענות על מידע שלטענתו הוצג על ידי שב"כ בישיבות סגורות קודמות. וסרלאוף הוסיף כי קיימות ערים נוספות שבהן, לטענתו, התבצעה פעילות דומה - אך נמנע מלציין את שמותיהן בשלב זה.

יצוין כי בתחילת המלחמה אכן פורסמו דיווחים על ערבים ישראלים שרכשו נכסים בקריית שמונה, אולם עד כה לא הוכח שיש קשר בין הרכישות לבין פעילות של חיזבאללה, כפי שטען השר. משב"כ נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים".

ראש עיריית קריית שמונה הגיב לדברים: "בוודאי שגם חיזבאללה מבין את המיקום הייחודי והחשיבות האסטרטגית של קריית שמונה, והיה שמח לערער אותה מבפנים ומבחוץ. ייתכן שהוא ניסה. ממה שאני מכיר, זה לא צלח! תושבי קריית שמונה מוכיחים שוב מאיזה חומר חזק הם עשויים וזו הסיבה".

"המציאות של קריית שמונה מחייבת את ממשלת ישראל לפעול עכשיו. לא בהצהרות ולא בעתיד הרחוק אלא בהחלטה ייעודית, מיידית וברורה לחיזוק קריית שמונה כלכלית, קהילתית וביטחונית, בשל משמעותה האסטרטגית לציונות ולביטחון מדינת ישראל. חיזבאללה מבין את זה וכדאי שגם ממשלת ישראל תבין את זה. אני מודה לשר וסרלאוף על העשייה והמחויבות למען קריית שמונה, אך לצד זאת אומר בצורה חד-משמעית: קריית שמונה חייבת החלטת ממשלה ייעודית עכשיו. כל דחייה נוספת מסכנת את עתיד העיר ואסור שזה יקרה", מסר ראש העיר.