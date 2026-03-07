מתווה הטיסות היוצאות מתחיל מחר: אלה הקריטריונים

בהנחיית שרת התחבורה מירי רגב ובתיאום עם גורמי הביטחון: החל ממחר (ראשון) יחודשו בהדרגה הטיסות היוצאות מישראל.

הטיסות יופעלו מנמל התעופה בן גוריון, באמצעות מטוסי חברות התעופה הישראליות, אשר מבצעים במקביל את טיסות השבת הישראלים ארצה במסגרת מבצע "חזרה בטוחה - כנפי הארי".

בהתאם למתווה שנקבע, מספר הנוסעים בטיסה יוצאת יוגבל לכ-70 נוסעים בלבד, מתוכם יוקצו כ-15% מהמקומות למקרים הומניטריים, ביטחוניים, תיירים ודיפלומטים השוהים בישראל. נוסעים המעוניינים לצאת מהארץ מתבקשים לפנות ישירות לחברות התעופה הישראליות לצורך בדיקת זמינות טיסות, רישום ושיבוץ לטיסה.

בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומתווה ההפעלה המיוחד של נמל התעופה:

• יש להגיע לנמל התעופה בן גוריון כשעתיים לפני הטיסה בלבד (ולא שלוש שעות כפי שנהוג בשגרה).

• לא תתאפשר שליחת כבודה לבטן המטוס, הנוסעים יורשו לעלות עם טרולי בלבד.

• קיימת חובה לבצע צ'ק-אין מראש לפני ההגעה לשדה התעופה.

נוסעים ישראלים היוצאים מישראל יידרשו לחתום על התחייבות שלא לשוב לישראל במשך 30 ימים ממועד הטיסה.

במקרים הומניטריים, ביטחוניים, תיירותיים או דיפלומטיים ניתן להגיש בקשה לוועדת ההיגוי הבין-משרדית למקרים חריגים בקישור הזה. הבקשות ייבחנו בהתאם לקריטריונים שנקבעו ועל פי החלטת ועדת ההיגוי.

לצד הטיסות, ניתן לצאת מישראל גם דרך מעברי הגבול היבשתיים, אשר ממשיכים לפעול כסדרם ובהתאם לאישורי גורמי הביטחון. הציבור מתבקש לעקוב אחר פרסומי חברות התעופה לקבלת המידע המעודכן ביותר בנוגע ללוחות הטיסות.

משרד התחבורה ורשות שדות התעופה ימשיכו לפעול בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ופיקוד העורף על מנת לאפשר פעילות תעופתית בטוחה ואחראית, נמסר.

השרה רגב מסרה: "לאחר שהתחלנו במבצע הלאומי להשבת הישראלים הביתה, אנחנו ממשיכים לפעול באופן מדורג ואחראי גם לאפשר יציאה מהארץ. כל צעד נעשה בתיאום מלא עם גורמי הביטחון ופיקוד העורף, ותוך שמירה קפדנית על בטיחות הנוסעים והצוותים. המטרה שלנו היא להחזיר את פעילות התעופה לשגרה בהקדם האפשרי, תוך ניהול אחראי של המרחב האווירי גם בתקופה מאתגרת זו".

מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן הוסיף כי "משרד התחבורה ורשות שדות התעופה פועלים סביב השעון יחד עם כלל גורמי הביטחון וחברות התעופה כדי לנהל את הפעילות האווירית באופן מדורג ובטוח. לצד המשך טיסות החילוץ לישראל, אנו מאפשרים החל ממחר גם יציאה מבוקרת מהארץ, בהתאם למתווה השרה רגב שנקבע מראש ולהנחיות פיקוד העורף".