הפריחה בצפון השומרון - על ידי דור "חומה ומגדל" של ימינו
הטבע באזור זה עובר מהפכה שלא הייתה כמוה • פריחה מחודשת, גידול דרמטי של חיות בר ולהקות ציפורים • כל זה לא היה קורה ללא עשרות החוות שהוקמו בשנים האחרונות, יצאנו לפגוש את מי שעומד מאחוריהם • צפו בכתבה
נוה דרומימגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
הטבע בצפון השומרון עובר מהפכה שלא היתה כמוה מעולם. פריחה מחודשת של צמחייה, גידול דרמטי של בעלי חיים וחיות בר, להקות של ציפורים - תחייה מרהיבה של הטבע. זה לא היה קורה ללא עשרות החוות החקלאיות שקמו בשנים האחרונות והפריחו את השממה. יצאתי למסע קסום לראות את הפלא בעיניים ולפגוש את דור החומה ומגדל של ימינו - פריחת הטבע בשומרון.
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
