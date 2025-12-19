הפריחה בצפון השומרון - על ידי דור "חומה ומגדל" של ימינו

הטבע בצפון השומרון עובר מהפכה שלא היתה כמוה מעולם. פריחה מחודשת של צמחייה, גידול דרמטי של בעלי חיים וחיות בר, להקות של ציפורים - תחייה מרהיבה של הטבע. זה לא היה קורה ללא עשרות החוות החקלאיות שקמו בשנים האחרונות והפריחו את השממה. יצאתי למסע קסום לראות את הפלא בעיניים ולפגוש את דור החומה ומגדל של ימינו - פריחת הטבע בשומרון.

