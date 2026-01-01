על רקע המבצע בתראבין: מפגינים בדואים חסמו את כביש 40

הפזורה הבדואית בנגב קיימה היום (חמישי) הפגנה נגד הפעילות המוגברת של המשטרה והמשרד לביטחון לאומי נגד הפשיעה במגזר הבדואי, אשר הגיעה לשיאה בשבוע האחרון בכפר תראבין. במסגרת המחאה, עשרות מפגינים התאספו בצומת משאבים בכביש 40 שבנגב, וחסמו אותו לסירוגין, תוך קריאות נגד היחס שמקבל המגזר הבדואי מהמשטרה, ובפרט מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

ראש המועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, עטיה אלאעסם, אמר היום בהפגנה: "באנו לומר לגזען הזה שמחפש שפיכות דמים ולא ביטחון - די, מספיק עם המדיניות הזו. למשטרה שהפכה לכנופיה של בן גביר - עליכם להיות משטרה לכולם ולספק ביטחון לכולם, לא להיות גזענים ששונאים ערבים רק כי הם ערבים".

כמו כן אמר אלאעסם: "העם הבדואי יישאר כאן, בין אם בן גביר רוצה או לא. אנחנו המלח של הארץ הזאת, אנחנו בני המקום הזה. אם בן גביר לא אוהב את נוכחותנו, שיעלה על מטוס ויעזוב את הארץ הזאת. אנחנו לא עוזבים".

אתמול התכנסו ראשי הרשויות הבדאויות על רקע פעילות המשטרה בתראבין. ראש עיריית רהט, טלאל אלקרנאווי יצא גם הוא נגד השר בן גביר, וקרא לו "מגלומן שרוצה להבעיר את השטח". כמו כן איים ראש העיר הבדואית כי כביש 40 ייחסם במידה וימשיכו פעולות המשטרה במגזר הבדואי, איום שכאמור מומש היום.

במקביל, המשטרה המשיכה היום את מבצע האכיפה המוגבר בנגב נגד הפשיעה במגזר הבדואי. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הגיע היום לחפ"ק שהוקם מחוץ לכפר תראבין וקיים הערכת מצב בשטח. מדוברות המשטרה נמסר כי במבצע השתתפו גם גופים ממשלתיים בהם רשות המיסים, מע"מ וחברת החשמל, וכי נרשמו קרוב למאה דוחות תנועה.