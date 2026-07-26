חפץ חשוד אותר מחוץ לביתו של יו"ר מפלגת "נעם" אבי מעוז

המשטרה איתרה הערב (ראשון) לפני זמן קצר חפץ חשוד בכניסה לביתו של חבר הכנסת ויושב ראש מפלגת "נעם", אבי מעוז, המתגורר בעיר דוד בירושלים.

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על פי הודעת לשכתו של חבר הכנסת, החפץ אותר בכניסה לחצר ביתו, כשהוא מוסלק בין שיחים. חבלני משטרת ישראל הוזעקו למקום, נטרלו את החפץ החשוד, שבו נמצאו בין היתר אמצעי צילום, והוא נשלח להמשך בדיקה.

המקרה מגיע כיממה לאחר שרחפן נפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בחברון מבלי שנגרם נזק, זאת לאחר שנחשף כי תושב נצרת תכנן לפגוע בשר ולקדם פעילות טרור.