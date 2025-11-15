מפגינים חרדים נגד הגיוס תקפו את ח"כ בן צור בירושלים

עשרות חרדים חסמו הערב (שבת) את רכבו של חבר כנסת יואב בן צור (ש"ס) בירושלים,לאחר שביקר בבית כנסת בשכונת הבוכרים. חלקם קפצו על הרכב וגרמו לנזק, קרטונים ושקיות אשפה הושלכו על הרכב, ברקע חוק הגיוס. כוח מג"ב הוקפץ לחלץ אותו.

תנועת ש"ס מסרה בתגובה כי היא "מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח"כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים. מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה' - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים".

המשטרה מסרה בתגובה: "שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים, הגיעו למקום ופעלו לחילוץ נבחר הציבור. כתוצאה מהמקרה, אין נפגעים ונגרם נזק קל לרכבו של נבחר הציבור.

כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב שפעלו במקום, הדפו את המתפרעים וממשיכים בפעולות סריקה ואיתור אחר החשודים במעשה, לצד איסוף ממצאים ובירור נסיבות האירוע. משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגיעה באנשי ציבור ותפעל בנחישות למצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע בביטחון ובסדר הציבורי".

נזכיר כי ב-10 בנובמבר דיווחנו על קמפיין שמתנהל נגד יו"ר הסיעה אריה דרעי בציבור החרדי: מתקפה חריפה ומאורגנת, בעקבות מעצרי עריקים וההתקדמות במגעים לחקיקת חוק הגיוס. בין היתר, הוא נתפס כפשרן, בעוד שבישיבות הספרדיות טוענים שתלמידיהם ייפגעו בראש ובראשונה.

ישי ירושלמי, בחדרי חרדים

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן: "כשמרגילים אדם לבטלה והשתמטות - הוא הופך להיות אלים כשמנסים לקחת לו את הבטלה. התקיפה של עשרות החרדים על ח"כ בן צור מש"ס היא דוגמה נוספת לכך שחייבים ליישר קו בצורה מיידית. כל אזרחי המדינה כפופה למערכת חוקים אחת, אחידה ויחידה. אפס סובלנות למפרי חוק - ממשתמטים וסרבנים ועד למיליציות הפשע והפרוטקשן. בקרוב מאוד - אנחנו נעשה פה סדר".

יו"ר ועדת חוץ וביטחון , ח"כ בועז ביסמוט אמר: "מה שאירע הערב נגד ח"כ יואב בן צור הוא חציית גבול חמורה וניסיון בוטה להטיל אימה על נבחרי ציבור. סוגיות רגישות כמו הגיוס יידונו במקום הראוי לכך, בשיח רציני, בשיקול דעת ובהכרעות דמוקרטיות. לא ברחוב ולא תחת איומים של קיצוניים".