"החרדים פרזיטים, המשיחים חייזרים": מפגש קצוות עם אלון אביתר

אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית המוכר מהופעותיו הרבות באולפני החדשות ומשמש כמורה לאזרחות והיסטוריה, עומד במרכזו של עימות פוליטי חריף בעקבות התבטאויותיו בחודשים האחרונים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אביתר הפך למבקר בוטה של הציבור החרדי והציונות הדתית, תוך שהוא משתמש בכינויי גנאי קשים. בשיח שהתפתח השבוע בתוכנית "מפגש קצוות", הוגדר הימין הדתי על ידו כ"חייזרים" וכ"עגלה מלאה בסירחון", ביטויים המשקפים את עומק המחלוקת והקיטוב.

במהלך מפגש קצוות עם המגישה נוה דרומי, הועלו טענות גזעניות כלפי המגזר החרדי, אותו כינה אביתר "פרזיטים".

הדיון הסלים כאשר עלו השוואות לימי גרמניה הנאצית, תוך התייחסות לאמירות העבר של יאיר גולן על "זיהוי תהליכים". בתגובה לקביעותיו של אביתר כי "גולן צדק", הטיחה בו דרומי שאלות נוקבות בנוגע להשלכות של השוואות אלו, וביקשה לדעת את מי הוא מסמן כדמויות המקבילות להיטלר ולגבלס בתוך החברה הישראלית.

העימות ללא בלמים חשף את המתח הגבוה סביב סוגיות הדת והמדינה, כאשר השיח גלש לדימויים אנטישמיים היסטוריים. דרומי איתגרה את אביתר בנוגע לרטוריקה שלו נגד החרדים, ושאלה בציניות האם לשיטתו "יש להם אף ארוך", זאת בניסיון להדגיש את חומרת הגזענות המופנית כלפי המגזר.