נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הגיב היום (שני) למכתב של רבנים ומנהיגים יהודים בתפוצות מארגון "The London Initiative", שבו הביעו דאגה מהעלייה באלימות מצד גורמים קיצוניים ביהודה ושומרון.

בהתייחסותו כתב הנשיא כי מדובר "בעבירות חמורות הפוגעות בחפים מפשע, מערערות את שלטון החוק, ומכתימות את דמותה המוסרית של מדינת ישראל, כלפי פנים וכלפי חוץ גם יחד". הרצוג הדגיש כי תופעות אלו מזינות את "גדולי שונאינו" ומשמשות נגד ישראל ככלי במערכה.

הנשיא ציין כי בשבועות האחרונים שוחח עם נציגי הממשלה, כוחות הביטחון והאכיפה, ודחק בהם להפעיל את מלוא הכלים העומדים לרשותם כדי לעצור את הפורעים ולמגר תופעות פסולות אלו ללא דיחוי. "מדינת חוק אינה יכולה להשלים עם גילויי אלימות ופורענות", כתב הרצוג, והוסיף כי העבריינות מקשה גם על צה"ל וכוחות הביטחון הפועלים סביב השעון למיגור הטרור הפלסטיני ומסכנת את הגזרה כולה.

בהמשך מכתבו, הנשיא חזר לערכים מוסריים ומסורתיים של העם היהודי, וציין כי "חובתנו היא לעמוד בתוקף על הערכים המקודשים הללו, ועל פיהם ניבחן", תוך הדגשה כי מדובר במאבק גם נגד האנטישמיות הגואה.