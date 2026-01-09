גולש קייט כבן 40 נהרג בזמן שגלש בחוף ליד ראשון לציון

נזקי מזג האוויא הסוער: גבר נהרג היום (שישי) כתוצאה בגלישת קייט לאחר שככל הנראה התרסק בין חוף 4x4 בראשון לציון לחוף תאיו בבת ים, גולש נוסף נפגע באורח קל. צוותי מד"א העניקו לשניים טיפול במקום, אך כעבור חצי שעה נמסר כי הפצוע באורח אנוש - נפטר מפצעיו. מתחקור ראשוני עלה כי עקב הרוח החזקה ביותר שלושה גולשים עם מצנחים עפו מהים לכיוון הגבעה בחוף תאיו ונפצעו כתוצאה מהתנגשות.

מטעם מד"א נמסר: "לאחר ביצוע פעולות החייאה ממושכות, חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותו של גבר כבן 40 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח וולפסון, גבר בן 46 במצב קל".

פראמדיקים במד"א חי טקאטש, שלום בן דוד וחובש רפואת חירום במד"א ערן כרמל, סיפרו: "הגענו למקום באמצעות רכבי שטח של מד"א, ראינו בסמוך למים גבר בן 46 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות בגופו. בסמוך אליו גבר בן 46 התהלך וסבל מחבלות בגפיים. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו. צוות נוסף של מד"א שהיה במקום העניק טיפול רפואי לגבר שנפצע באורח קל ופינה אותו להמשך טיפול רפואי בבית החולים".

בתוך כך, גבר בשנות ה-40 לחייו נפגע באורח בינוני לאחר שעץ קרס על רכבו ברחוב מרדכי אנילביץ' בראשון לציון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב.