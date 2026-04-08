בהתאם להנחיות פיקוד העורף: רכבת ישראל חוזרת לפעילות מלאה

רכבת ישראל הודיעה על חזרה לשגרה מלאה בכל רחבי הארץ החל מהבוקר (חמישי) ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, בעקבות הוראת משרד התחבורה לחזור לשירות רכבתי מלא, זאת לאחר שבמהלך מבצע "שאגת הארי" צומצמה פעילות הרכבת ל-75%.

על פי הודעת רכבת ישראל, החזרה לשגרה תתבצע בשתי פעימות - הראשונה תחל היום, בה יחזרו לפעילות תחנות תל אביב ההגנה ודימונה, וכן כלל הקווים שהושפעו מסגירת תחנות אלו. כמו כן יופעל מחדש קו מודיעין-ירושלים, ותופעלנה רכבות לילה מיוחדות עד יום ראשון.

זיו עמר

הפעימה השנייה תחל ביום ראשון הקרוב, בו השירות הרכבתי יעמוד על 96% בכלל הקווים ברחבי הארץ, ויופעל לו"ז רכבות סדיר - מלבד מספר רכבות נקודתיות אשר תתווספנה ללו"ז בימים שלאחר מכן. כמו כן תיפתחנה מחדש תחנות כפר חב"ד, כרמיאל ותחנות נוספות, וקו בית שמש-נתניה יופעל באופן רציף ללא צורך בהחלפת רכבות.

ברכבת ישראל מדגישים כי מתבצעים מאמצים רבים להחזרת השירות הרכבתי המיטבי במהירות האפשרית וזאת למרות אילוצים ואתגרים רבים לתפעול ושירות בין היתר בשל היבטי כוח אדם וגיוס מילואים למאמץ המלחמתי. כמו כן מומלץ לנוסעים להתעדכן במידע המלא אודות זמני הרכבות, קווי הנסיעה והתחנות הפתוחות באתר רכבת ישראל.

בנוסף לרכבת ישראל, משרד התחבורה וחברת נת"ע הודיעו על חזרה לפעילות מלאה של הרכבת הקלה בגוש דן לכל אורכו של הקו האדום, החל מהשעה 7:00. בין היתר תיפתח גם תחנת קרליבך לאחר שהייתה סגורה בשל הוראות פיקוד העורף.

ההודעה על החזרה לשגרה מלאה מגיעה לאחר ששרת התחבורה מירי רגב החליטה מוקדם יותר השבוע להחזיר את הרכבת הקלה לפעילות החל מהשעה 12:00 , אך שעת הפתיחה הוקדמה בשל השינוי בהנחיות פיקוד העורף. כזכור, במהלך מבצע "שאגת הארי" שימשו התחנות התת-קרקעיות של הקו האדום כמרחב מוגן לכלל הציבור.