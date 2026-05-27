ניצב אבי ביטון, לשעבר מפקד מחוז מרכז, צפוי לחזור לשורות המשטרה בעוד כחודש. ביטון, שעזב את סגל הפיקוד הבכיר עם כניסתו של דני לוי לתפקיד המפכ"ל, יצא לתקופת לימודים ואחר כך הושאל לארגון ביטחוני אחר.

השר לביטחון לאומי והמפכ"ל לוי הבטיחו לביטון בעבר כי ימונה בהמשך לתפקיד סגן המפכ"ל. בינתיים מונה לתפקיד ניצב יאיר חצרוני, ובארגון גוברות ההערכות כי המפכ"ל לוי לא יממש את הבטחתו לביטון.

חזרתו של ביטון מגיעה בעיתוי רגיש: הוא ומפקד מחוז מרכז הנוכחי, ניצב אמיר כהן, נחשבים כיום לשני המועמדים המובילים במירוץ לתפקיד המפכ"ל הבא.