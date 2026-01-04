הרב הראשי לשעבר: "הנכד שלי קרע את צו הגיוס ושם באסלה"

הרב הראשי לשעבר ומנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, סיפר אתמול (שבת) במהלך השיעור השבועי כי נכדו קיבל צו גיוס ואמר: "הוא קרע את זה ושם את זה באסלה, כמו שאמרתי לו". הוא הוסיף כי "בחורי ישיבות צריכים להישאר בישיבות - לישיבה הם (המשטרה הצבאית) לא נכנסים".

בתוך כך, מרתון דיונים מתקיים היום בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת סביב חוק הגיוס. בדיון הראשון עסקה הוועדה בסנקציות שיוטלו על עריקים במידה ולא יתגייסו.

הייעוץ המשפטי מתנגד לנוסח שמקדם יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, וקורא להחמיר את הסנקציות כבר בשנת היישום הראשונה - ולא לפרוס אותן בהדרגה כפי שמציע ביסמוט. עוד דורש הייעוץ המשפטי להרחיב את סל הסנקציות, בין היתר באמצעות שלילת הנחות בארנונה, וכן לקבוע כי הסנקציות לא יפקעו עם הגעת העריקים לגיל הפטור, העומד על 26.

בבקו"ם יתקיים היום יום גיוס לחטיבות החרדיות, כשמחוץ למתחם צפויות הפגנות של חרדים קיצוניים נגד המתגייסים.