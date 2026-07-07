"לא מצליח לעמוד בקצב": שורד השבי בר קופרשטיין עבר לדירה חדשה, ביקש עזרה מעוקביו - והוצף

חודשים ארוכים לאחר שחזר מהשבי ברצועת עזה, שורד השבי בר קופרשטיין מרגש את הרשת ומציין היום (שלישי) ציון דרך משמעותי במיוחד במסע השיקום שלו. בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, שיתף בר כי הוא עובר רשמית לדירה חדשה ומנסה לבנות את חייו מחדש.

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"אחרי תקופה ארוכה הגיע הזמן לפתוח דף חדש אני עובר לדירה חדשה", כתב בר בסטורי המרגש, והוסיף בכנות: "אני מתחיל מאפס. ואם למישהו יש רהיטים או מוצרי חשמל במצב טוב שהוא כבר לא צריך, או מכיר מישהו שמוסר או מוכר במחיר הוגן, אשמח מאוד שתחשבו עליי". בר פירט את רשימת הציוד הבסיסית לה הוא זקוק כדי לרהט את הבית, הכוללת בין היתר סלון, מיטות ומזרנים, פינת אוכל, טלוויזיה, מכונת כביסה ומייבש, מקרר ותנור.

כצפוי, הסטורי של בר עורר גל של סולידריות ישראלית. בתוך דקות ספורות בלבד מהפרסום, תיבת ההודעות הפרטיות שלו הוצפה באלפי פניות מאזרחים, בעלי עסקים ומתנדבים שביקשו לתרום, לרכוש עבורו מוצרים חדשים ולסייע לו בכל דרך אפשרית במעבר.

בעקבות החיבוק החם והמטורף שקיבל מהציבור, העלה בר סטורי נוסף בו הודה לכולם על ההתגייסות המהירה: "אתם לא מבינים כמה אני אוהב אתכם. אני לא מצליח לעמוד בקצב של ההודעות. זה ממש מרגש אותי איך כולם רוצים לעזור לי, ממש תודה רבה לכולם על כל העזרה, לכל האנשים ובעלי העסקים. ושוב אתם לא מבינים איך ריגשתם אותי".