50 שנה למבצע אנטבה: ארכיון המדינה חושף לראשונה את ישיבות הממשלה המלאות

ארכיון המדינה שבמשרד ראש הממשלה חושף היום (שישי) לראשונה את הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון וצוות ההתייעצויות המיוחד שעסקו במשבר חטיפת מטוס אייר פראנס ובמבצע אנטבה, במלאת 50 שנה למבצע.

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הקלטות אנטבה נחשפות: הערב בקבינט שישי, 19:52, ערוץ 15 בשלט

האוסף, שמונה אלפי עמודים, כולל לראשונה גם 26 הקלטות קול של שיחות טלפון שקיים אלי מזרחי, ראש לשכת רבין, עם ראש הממשלה, מנכ"ל משרד החוץ ואחרים במהלך שבוע המשבר, וכן תמלילי חמש שיחות טלפון בין אל"מ ברוך בר-לב (בורקה) לשליט אוגנדה אידי אמין, ניסיון לרתום את הקשר האישי שנרקם ביניהם לפתרון המשבר.

"לפני שאנחנו ממשיכים, יש לי הודעה"

הרגע שבו התחיל הכל מתועד בפרוטוקול ישיבת הממשלה. ראש הממשלה יצחק רבין קטע את הדיון: "לפני שאנחנו ממשיכים, יש לי הודעה", וסיפר כי הקשר עם מטוס אייר פראנס שיצא מישראל בדרכו לפריז אבד לאחר נחיתת ביניים באתונה. "כנראה שהמטוס נחטף."

עוד בזמן הישיבה עודכן רבין כי המטוס נחת בבנגזי שבלוב, אך טרם היה ידוע מיהם החוטפים ומה כוונותיהם. כבר באותו רגע, רבין הציג את האסטרטגיה שתנחה אותו לאורך המשבר: "אין כל צורך בכך", השיב להצעה לעדכן את מזכיר הממשלה. "הכוונה שלי היא להעמיד את ממשלת צרפת כגורם אחראי לגורל הישראלים הטסים במטוס אייר פרנס ולא לשחרר את ממשלת צרפת מאחריות זאת".

הפרוטוקולים חושפים תהליך קבלת החלטות מייסר. בימים הראשונים ניסתה ישראל להעמיד את צרפת כאחראית לגורל הנוסעים, אך לאחר יומיים הופרדו החטופים הישראלים משאר בני הערובה, ויום לאחר מכן שוחררו הלא-ישראלים. אז חלחלה ההבנה שיש לבחון אפשרויות נוספות.

ב-1 ביולי, ארבעה ימים לפני המבצע, הממשלה שנקטה עד אז בעיקרון של אי-משא-ומתן עם מחבלים, נאלצה להודיע על נכונותה להיכנס למשא ומתן על שחרור החטופים, כדי להרוויח זמן. לפי המסמכים, משא ומתן התקיים כמעט עד לרגע האחרון, גם כשהפעולה הצבאית כבר עמדה לצאת לדרכה.

הפגישה של רבין עם עורכי העיתונים

באוסף נחשף גם רישום של שיחה גלויית לב שקיים רבין עם עורכי העיתונים, בה ביקש את שיתוף הפעולה שלהם למניעת פרסום פרטים שעלולים לסכן את חיי החטופים.

ראש הממשלה, יצחק רבין, הבהיר כי פנייתו לכלי התקשורת ולוועדת העורכים העלתה כי לא ניתן למנוע את פרסום הפרשה, שכן עורכי העיתונים הבהירו כי המידע יופץ ממילא על ידי כתבים זרים, וכי לא ייתכן שהורי הילדים לא יתבעו את ביצוע העסקה. רבין הדגיש כי ביקש להמשיך לנהוג באיפוק, אך הודה כי דרישה שלא לפרסם אינה הגיונית נוכח מעורבותם של בני המשפחה, שמהם לא ניתן לצפות לנהוג אחרת.

עוד הוסיף ראש הממשלה כי באותו המצב, היעדר החלטה מהווה החלטה בפני עצמה על כל המשתמע ממנה וסימני השאלה שהיא מעוררת. לטענתו, בפני הממשלה היו שתי אפשרויות מרכזיות: המשך הקו הנוכחי תוך קיום שיחות נוספות, או פתיחה במשא ומתן, צעד שיהפוך אותם לממשלה הראשונה המביעה נכונות לנהל משא-ומתן על העסקה.

הוא סיכם כי על אף שאין חובה לקבל את התנאים במלואם, הגיע הרגע שבו הממשלה נדרשת להכריע על כיוון ברור בין שתי החלופות הללו.

לצד הפרוטוקולים כולל האוסף ריאיון עם יצחק דוד, אחד מבני הערובה שנפצע במהלך פעולת החילוץ. דוד, ניצול שואה, סיפר כי ההפרדה בין הישראלים לשאר בני הערובה העלתה בו זיכרונות קשים. זיכרונותיו פורסמו בספר "חזרתי גם מאנטבה" (1978).

בריאיון תיאר יצחק דוד את התנגשות התפיסות שהתעוררה בינו לבין אזרח גרמני במהלך ימי השבי. דוד הודה כי באותה תקופה החזיק בתזה מושרשת לפיה העם הגרמני עדיין נגוע בשנאה עמוקה כלפי יהודים, וחיפש בתוכו אישוש לתפיסה זו מעצם העובדה שבן שיחו היה גרמני שנכנס עמו לוויכוח לאחר שנפגע אישית מהאשמותיו.

עם זאת, דוד ציין כי לאותו גרמני היה קשה מאוד עם ההטחה הנאצית וסירב לקבל את ההדבקה של האשמה זו, דבר שהוכיח בדיעבד כי הוא אכן היה "גרמני אחר". דוד סיכם כי מתוך הניסיון להוכיח את צדקתו הוא העלה ארגומנטים שונים, וכי לאותה שיחה מורכבת שהתפתחה ביניהם הייתה בסופו של דבר השפעה מכרעת, שאף הייתה אמורה להציל אותם בהמשך.

המסמכים חושפים גם פרטים על אירוע דרמטי שהתרחש מספר חודשים לפני החטיפה בניירובי שבקניה, לו קשר ישיר לפרשת אנטבה. ב-4 ביולי 1976 לפנות בוקר, שבוע לאחר החטיפה, פרצו כוחות צה"ל לטרמינל באנטבה ושחררו את בני הערובה. ארבעה נהרגו במבצע, בהם מפקד סיירת מטכ"ל סא"ל יונתן נתניהו ז"ל.