"אתה חסר לי בכל יום ורגע": המונים ליוו את תמיר אדר למנוחות

תמיר אדר, חבר כיתת הכוננות של ניר עוז שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, והושב ארצה במסגרת עסקת החטופים, מובא למנוחות. מסע הלוויתו עבר היום (חמישי) במחלף בין רבן, צומת שער הנגב, גמה ובכניסה לקיבוץ. משפחתו הזמינה את הציבור הרחב להצטרף ולחלוק לו כבוד בדרכו האחרונה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לתמיר: "יצאת כדי להגן על הבית פשוטו כמשמעו, המעמד הזה טומן בחובו יגון על איש צעיר. בן, אבא, אח, נכד, אשר נפל בקרב גבורה נגד מרצחים בני עוולה". הרצוג פנה להדס: "מילותיו האחרונות אליך מעידות על אהבתו, וגם על האופן הרגיש והשקול בו הביט על המציאות הנוראה: 'את לא פותחת לאף אחד, גם אם זה אני' תוך שהוא מגן עליך".

הרצוג הוסיף כי בישראל רוצים לראות את כולם בבית, וסיפר כי אתמול נועד עם סגן נשיא ארצות הברית ואנס: "הוא שב והדגיש את נחישותו של טראמפ וצוותו להשלים את כל ההסכם, להביא לשינוי דרמטי באזורינו כך שכל תושבי ניר עוז והעוטף יזכו לשקט וביטחון, ולשנות את המציאות, כך גם עבור הפלסטינים בעזה".

משה, אביו של תמיר, סיפר כי בנו היה "ידען ומשקיען בעבודה, ויורד עד הסוף לפרטים הקטנים. חסרים לי המפגשים הקטנים שלנו בשדה על הדרך. אתה חסר לא רק לי, להרבה אנשים אתה כל כך חסר, אבל אתה גם נוכח אצל כולם. אתה חסר לי כל יום וכל רגע".

ניר, אחיו, סיפר כי הוא מלא בכעס. "אני כועס שביום הקדוש הזה אני צריך להרגיש אשמה ובושה, על כך שאני זוכה לפרידה לפני משפחת גולדין האצילה, ועוד 12 משפחות שחולקות איתנו את השותפות הגורלית הזו". הוא הוסיף כי נשבע "שלא אשקוט ולא אנוח עד השבת החטוף האחרון". ניר, ספד לתמיר: "אני מלא בגאווה על מי שהיית כל חייך, מה שעשית ב-7 באוקטובר, ועל המורשת שאתה משאיר".

תמיר, הותיר אחריו אישה, שני ילדים, הורים ושני אחים ואחות, סבתו, יפה אדר, נחטפה גם היא והושבה בעסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023.