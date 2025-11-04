אגף מיוחד בשב"ס לכלואים צבאיים - על שמו של חלל המלחמה

שירות בתי הסוהר חנך היום (שלישי) לראשונה אגף מיוחד לכלואים צבאיים בבית הסוהר חרמון. האגף נקרא על שמו של רס"ן נצר שמחי ז"ל, שנפל במלחמת חרבות ברזל.

אגף "נצר" מעניק לחיילים הכלואים מעטפת טיפולית, חינוכית ושיקומית ייחודית, שנועדה לאפשר שיקום אמיתי וחזרה לחברה.

הטקס התקיים במעמד נציב בתי הסוהר רב-גונדר קובי יעקובי, הסנגורית הצבאית הראשית אל״מ אופירה אלקבץ רוטשטיין, ובני משפחתו של רס״ן נצר שמחי ז״ל.

הנציב אמר בטקס: “נישא את שמו של האגף בכבוד ובענווה, ונפעל בין כתליו בהתאם למורשתו של רס״ן נצר שמחי ז״ל, לראות את הטוב באדם, להאמין בערכים, ולהילחם יחד על מדינת ישראל היקרה שלנו".

אגף "נצר" הוא חלק ממדיניות הנציב לחיזוק המענה השיקומי במסגרת חטיבת השיקום בשב״ס.