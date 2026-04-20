הומור מול השכול: הרגעים האנושיים מאחורי גיבורי ישראל שנפלו

סיפורי הגבורה של נופלי מערכות ישראל ופעולות האיבה שזורים לעיתים קרובות ברגעים קטנים של חסד, צחוק ותכונות אופי ייחודיות המאפשרים למשפחות להיאחז בחיים עצמם, גם שנים לאחר האובדן. היום (שני), יום הזיכרון, נחשפים פרטים קטנים באישיותם של חלקם. ברק לופן, גיא בויילנד ורועי פרי, שמזכירים כי מאחורי כל שם ומדים עמד אדם עם הומור וסיפור חיים שטרם סופר במלואו.

הקיאקיסט שלא ויתר על "פאוור נאפ" גם בחדר הלידה

ברק לופן, מאמן נבחרת הקיאקים הפאראלימפיים של ישראל, היה ידוע בדבקותו בשגרת אימונים קפדנית, שכללה פרט אחד בלתי מתפשר: שנת צהריים של 32 דקות בדיוק מדי יום בשעה 18:00.

דנה, אלמנתו, נזכרת כיצד אפילו במהלך הלידה של בתם הבכורה, יובל, נרדם ברק על הספה בחדר הלידה. כאשר האחות שאלה בתמיהה האם מדובר בהתנהגות רגילה, נאלצה דנה לנער אותו עד שהתעורר ושאל בפליאה: "מה הלחץ?".

לופן נפצע אנושות בפיגוע הירי בפאב ה"אילקה" ברחוב דיזנגוף בתל אביב ב-8 באפריל 2022. הוא נלחם על חייו במשך שעות, אך למחרת הוכרע מותו בבית החולים. הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

הטעות הבינלאומית שהצחיקה את משפחת בויילנד

סמל ראשון גיא בויילנד, לוחם בהנדסה קרבית שנולד בניו זילנד, נפל במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה במבצע "צוק איתן" בשנת 2014. גיא היה ידוע בציניות ובהומור שלו, תכונות שבאו לידי ביטוי בטרנד רשת שבו השתתף: החלפת תמונת הפרופיל שלו לזו של כפיל מפורסם – כוכב הסדרה "Jackass", ריאן דאן.

הטעות המביכה התרחשה כאשר עיתון ה"ניו-זילנד הרלד" ביקש להספיד את הלוחם בעל האזרחות הכפולה, אך הכתבים דלו מהפייסבוק שלו את תמונת השחקן ופרסמו אותה כצילום של גיא.

הפדיחה העיתונאית התגלתה רק לאחר הפצת הכתבה, ובמשפחתו בטוחים שגיא היה הראשון לצחוק מהסיטואציה. גיא הותיר אחריו הורים ואחות גדולה.

ה"טלפתיה" שהוכיחה: רועי ואיתי אחים

סמל רועי פרי, לוחם בחטיבת גולני, נפל ב-7 באוקטובר 2023 בקרב במוצב פגה. רועי נלחם בעוז מול מחבלים שפשטו על המוצב, חיסל רבים מהם ובפעולתו הציל את חייהם של חברים ליחידה. מאחורי הלוחם הנועז עמד סיפור משעשע על קשר דם; הוא ואחיו התאום איתי לא היו דומים כלל, עד שחבריהם ללימודים סירבו להאמין שהם אחים.

כדי להוכיח את הקשר, המציאו השניים "מבחן טלפתיה": בכל פעם שהתבקשו לספק הוכחה, היו סופרים עד שלוש וצועקים יחד את המילים "פיצה" ו"פופקורן" – רצף שנבחר במקרה בפעם הראשונה והפך לסימן ההיכר הקבוע שלהם. רועי הותיר אחריו הורים ושני אחים.