בגלל רכב שעלה באש: שריפה פרצה ביער אשתאול

שריפה פרצה היום (שלישי) ביער אשתאול בעקבות רכב שעלה באש בכביש 44, סמוך למחלף שמשון. צוותי כיבוי בבית שמש הוזנקו לזירה, אך עוד בטרם הגיעו התפשטה האש משולי הכביש לשטחי היער הסמוכים. במקום עבדו עובדי קק"ל בסיוע 4 כבאיות ושמונה מטוסי כיבוי במטרה למנוע את התפשטות האש ליישוב אשתאול.

לוחמי האש פעלו לכיבוי השריפה ולבלימת התפשטות הלהבות, בסיוע מטוסי כיבוי, כאשר לאחר כשעה של פעולות כיבוי הגיעו הצוותים להכלה של האש.

מוישי הורביץ

למעשה, השריפה החלה מרכב שבער בצד הכביש והתפשטה לתוך היער. בעקבות השריפה, ציר 44 ממושב תרום ועד צומת איקאה נסגר לתנועה. באזור נרשמים עומסי תנועה כבדים.

כזכור, שריפה זו מגיעה לאחר שביום העצמאות האחרון פרצה שריפה ענק באותו האזור והביאה לביטול טקס הדלקת המשואות המסורתי בהר הרצל ולחגיגות ולבמות ברחבי הארץ. יותר מ-70 צוותי כיבוי פעלו באותם ימים למה שהייתה מאחת השריפות הגדולות שהיו במדינה.