כ-130 אלף מטיילים פקדו מהבוקר (רביעי) את הפארקים, שמורות הטבע והגנים הלאומיים וחגגו את יום העצמאות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בין האתרים הבולטים אליהם הגיעו המטיילים נמנים הגנים הלאומיים מעיין חרוד, חורשת טל, עין חמד, ציפורי, קסטל, ירקון, קיסריה, אפק ואשקלון, ושמורות הטבע עיינות צוקים, אלמוגים (אילת) ועין אפק.

בנוסף, כ-1,000 לנים חגגו את ערב יום העצמאות בלינת קמפינג, ברשת חניוני הלילה, בדרום.

שלומית שביט, ראש חטיבת תקשורת קהל וקהילה ברשות הטבע והגנים: "יום העצמאות השנה היה מרגש במיוחד, שמחנו מאוד לפגוש את המטיילים בגנים הלאומיים ושמורות הטבע. זו הזדמנות להודות לעובדי רשות הטבע והגנים, שפעלו במאמץ רב ובזמן קצר לפתוח את כל האתרים על מנת לאפשר טיול בטוח ומהנה בכל שמורות הטבע והגנים בארץ".

בימים שישי ושבת הקרובים צפוי מזג אוויר נוח ומתאים לטיולים, ויתקיימו פעילויות רבות בשמורות הטבע והגנים הלאומיים.