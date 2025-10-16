רכב סטה מהכביש ופגע בבית קפה בכפר סבא, החייאה בבן 35

תאונת דרכים חריגה אירעה הבוקר (חמישי) במסעדת "נונו-מימי" בכפר סבא. נהגת בת 50 עלתה עם רכבה מסוג טסלה על מדרכה ופגעה בבית הקפה. כתוצאה מכך, גבר בן 50 נפצע באורח אנוש.

במד"א מסרו: "בשעה 09:16 התקבל דיווח על רכב שהתנגש בבית עסק ברחוב המוביל בכפר סבא. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה בגבר כבן 50 עם חבלה רב מערכתית".

תאונת הדרכים אירעה ברחוב המוביל ונראתה כה חריגה עד שיצרה תחילה בהלה שמא מדובר בפיגוע. במשטרה מיהרו להרגיע את הציבור ולהבהיר כי לא מדובר באירוע פח"ע.