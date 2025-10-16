רכב סטה מהכביש ופגע בבית קפה בכפר סבא, החייאה בבן 35

הגבר נפצע באורח אנוש בפגיעת הרכב בבית קפה "נונו מימי" בעיר • צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה במקום • המשטרה מסרה כי מדובר בתאונת דרכים ולא באירוע בפיגוע

רכב נכנס בבית קפה בכפר סבא
רכב נכנס בבית קפה בכפר סבאדוברות המשטרה

תאונת דרכים חריגה אירעה הבוקר (חמישי) במסעדת "נונו-מימי" בכפר סבא. נהגת בת 50 עלתה עם רכבה מסוג טסלה על מדרכה ופגעה בבית הקפה. כתוצאה מכך, גבר בן 50 נפצע באורח אנוש.

במד"א מסרו: "בשעה 09:16 התקבל דיווח על רכב שהתנגש בבית עסק ברחוב המוביל בכפר סבא. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה בגבר כבן 50 עם חבלה רב מערכתית".

תאונת הדרכים אירעה ברחוב המוביל ונראתה כה חריגה עד שיצרה תחילה בהלה שמא מדובר בפיגוע. במשטרה מיהרו להרגיע את הציבור ולהבהיר כי לא מדובר באירוע פח"ע. 

חריג: רכב סטה מהכביש ופגע בבית הקפה בכ"ס, בן 50 נפצע אנוש דוברות מד"א
