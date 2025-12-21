עוד תיעוד: הילד מכבה את החנוכייה – ונמלט על קורקינט

אחרי התיעוד מקניון ויצמן בתל אביב, הבוקר (ראשון) נחשף סרטון חדש בו נראה ילד קטן מגיע בליל שישי עם קורקינט לשכונת עמישב ברמלה, מכבה חנוכייה מעוצבת מגן דוד בכניסה לבית - ונמלט על קורקינט. יצוין כי כבר הוגשה תלונה במשטרה, שככל הנראה תנסה כעת לאתר את אותו קטין.

כאמור, המקרה מצטרף לתיעוד דומה מקניון ויצמן בתל אביב בשבוע שעבר בו נראתה אישה מכבה נרות חנוכה. האישה טרם נעצרה. באותו סרטון נראית האישה ניגשת לחנוכייה שהוצבה בקניון, נושפת על הנרות ומכבה, תוך כדי שהיא מצלמת את מעשיה. האדם שמתלווה אליה נראה מוחא כפיים כתגובה למעשיה. גם במקרה הזה, המשטרה הודיעה כי נפתחה חקירה.