טל וובר, בן 53 מתל מונד ואב לשישה ששירת עד לאחרונה במילואים, התמוטט בטיול משפחתי בחו"ל. כשהגיע לבית החולים, קיבל את הבשורה ששינתה את חייו - שתי הכליות שלו לא מתפקדות. כחזר לארץ טל החל בטיפולי דיאליזה, תוך שהוא ומשפחתו בחיפושים קדחתניים עבורו תורם כליה מתאים.

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במשך שנה, תוך כדי שהוא מתמודד עם טיפולים בלתי פוסקים ומפחי נפש מחוסר התאמה של תורמים פוטנצאילים, טל ומשפחתו החלו למלא את הרשתות החברתיות בפרסומים אודות מצבו. האור בקצה המנהרה הופיע כשעמותת "מתנת חיים" נכנסה לתמונה - ומצאה לטל את התורם שהוא ייחל לו.

אבנר בן נון, בן 50 מנס הרים ואב לשישה, גם הוא אחרי ימי מילואים רבים, החליט להיענות לבקשת התרומה. אחר שעבר סדרת בדיקות, נמצאה התאמה בינו לבין טל - והמסע לקראת ההשתלה התחיל. כבר בערב הניתוח החלו משחקי הניחושים בקרב משפחתו של טל אודות זהות התורם. יממה אחרי הניתוח, כששניהם עדיין תחת השפעת משככי כאבים, הם נפגשים לראשונה - ואף עין בחדר לא נותרה יבשה.

הדרך של טל לקראת שיקום מלא עדיין ארוכה, אבל בינתיים הרופאים כבר הספיקו לספר לו שההשתלה הצליחה מעל משוער והכליה החדשה מתפקדת היטב. כרגע יש לו בעיקר רצון אחד - להודות לאלו שמלאים בסולידריות וברוחב לב.