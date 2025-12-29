אביב מאור, שנרצחה בפיגוע בצפון, הובאה למנוחות

אביב מאור, בת 19, שנרצחה בפיגוע בצפון ביום שישי, מובאת היום (שני) למנוחות בקיבוצה, עין חרוד איחוד. אביה, טל, ספד לה: "אביבי שלנו, קרן השמש שלנו, איך נמשיך לחיות בלעדייך? בלי הריח שלך, החיוך, הצחוק וההומור שלך?".

"מה ניצי ואיתו שיעשו בלעדייך?", המשיך האב בכאב. "ואמא שהייתה קשורה אלייך בקשר שלא ניתן לתאר, שעשתה הכל כדי שהכל יסתדר לך תמיד? ואני שכל יום היה לנו דייט צהריים בחדר האוכל בעין חרוד, תמיד, תמיד".

"איזה כיף היה לי איתך. היית כל החיים שלי. הפכת אותי לאבא בפעם הראשונה. אני ואמא קמים כל בוקר ומחפשים אותך ונזכרים שאת כבר לא תחזרי, שאת לא בסדר, שאת מתה, פשוט מתה, כמו כל הילדים היפים שנרצחו בנובה. איזה בזבוז. איך קרה לנו שנכנסנו לסטטיסטיקה ואת לא כאן יותר?".

אוריה קשת, i24NEWS

אחיה איתי סיפר בדמעות: "אביב הייתה הילדה הכי טהורה, הכי מצחיקה והכי יפה על הכדור הזה. לא הכרתי מישהי שעשתה יותר טוב מהילדה הזאת. בכל מקום שהגיעה הפיצה רק טוב, לא היה בה את הדבר הזה שנקרא שנאה. בסוף אלוהים לקח לי אותה, לנו, לכל המשפחה. היא הייתה הלב שלי ושל כל המשפחה. אני אוהב אותך אביב, ואת בלב שלי לא משנה. אני תמיד אוהב אותך ואני אעשה הכל כדי שכולם ידעו מי זאת אביב מאור ומה היא עשתה".

אחותה ניצן ספדה לה: "אי אפשר לסכם במילים את מה שהיית בשבילי, את מה שהיית בשביל העולם כולו. הילדה עם הלב הכי טהור שאני מכירה, זאת שתעזור לחיות לפני שתעזור לאנשים... היינו אגרוף. תמיד אני אזכור כשהיינו קטנות ומישהו הציק לאחת מאיתנו או לאיתי, התאחדנו לאגרוף אחד ואף פעם לא ישבנו בשקט, היינו כוח ביחד. להיות איתך הרגיע אותי, הרגשתי כל כך בטוחה. עכשיו אני רק ריקה".

"אני תמיד אזכור כמה כיף היה לנו ביחד וכמה אנחנו חזקות, חברות הכי טובות. כמה שתמיד אמרו לי איזה כיף שיש לי אותך ותמיד חייכתי כי ידעתי שזה נכון. אבל מה עכשיו אביב? פשוט לקחו לי אותך", אמרה ניצן בבכי. "את היית האוויר שלי, האור שלי, אשת הסודות שלי, הייתי אני איתך. היית צוחקת אם היית רואה מה קורה במדינה עכשיו, כמה אוהבים אותך, ואיך אפשר לא לאהוב?".

אוריה קשת, i24NEWS

אביב נדקרה למוות סמוך לבית שאן בידי המחבל אחמד יונס אבו אל רוב, שנכנס לישראל מקבאטיה ימים לפני שיצא למסע הרג מזעזע בן 40 דקות בצפון. שמשון מרדכי בן ה-68 מבית שאן נרצח גם הוא לאחר שהמחבל דרס אותו למוות. שניים נוספים נפצעו.