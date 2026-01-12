"אוניות לא באות - החות'ים ניצחו": מצבו הקשה של נמל אילת

מאז כניסת האיום החות'י לתמונה וגם לאחר הפסקת האש, נמל אילת - מהנכסים האסטרטגיים החשובים של ישראל - נותר תחת מצור. זה שנתיים וחודשיים שהנמל עומד נטוש וכעת עולה על סדר היום סביב מאבק הבעלים. בכתבה ששודרה הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו לענייני כלכלה עדי כהן הביאה את סיפורו של הנמל שהמדינה שכחה, והמחיר שמגולגל לכיס של כולנו.

רז זמיר, אחראי רכש והתקשרויות בנמל אילת, תיאר בכאב: "הנמל שומם, אין עבודה, אף אונייה לא נכנסתת - החות'ים ניצחו אותנו". בעבר, הוא שיתף, "עבדנו חזק מאוד, אי אפשר היה לזוז פה".

סמנכ"לית הכספים בתיה זעפרני שיתפה: "נראה כאילו שכחו מאיתנו, שלאף אחד לא אכפת שנמל שהעסיק 180 עובדים ועוד 300-400 משפחות באילת, פשוט מושבת מפעילות". וראש העיר אלי לנקרי אמר בכעס: "מצב שבו הנמל מושבת זה מצב שאסור להסכים איתו".

"יותר מחצי מייבוא המכוניות לישראל עבר כאן", שיתף יו"ר הנמל אבי חורמרו על המצב שלפני המלחמה. "קרוב ל-150 אלף. היום אף מכונית לא עוברת פה". גם התמיכה מהממשלה לא מספיקה בכלל, כאשר מתחילת המלחמה ועד היום קיבל המקום מהמדינה פיצויים בסך 15 מיליון שקלים - שהספיקו לכיסוי עלויות של חודשיים בלבד, והעובדים נאלצים להסתדר לבד.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד