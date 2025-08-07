מהבית ובמזגן: פתרונות יצירתיים עם הילדים לימי הקיץ החמים

מומלצים -

כשהחום הכבד הופך את האטרקציות בחוץ לסיוט וגורם לילדים להסתגר בבית, יש הורים שלא מוותרים, והופכים את הסלון לחממה של יצירתיות, עם פעילויות משמחות ואפילו מרגיעות. כמו לדוגמה, לקחת חיות מפלסטיק, להקפיא אותן, ואז לשבור עם פטישים ולחלץ את בעלי החיים.

העלויות הגבוהות של חומרי היצירה לא מרתיעות את ההורים, חלקם מוצאים תחליפים יצירתיים וזולים יותר, בלי להתפשר על החוויה. פערי הגילאים בין הילדים מחייבים התאמות וההורים לומדים לאלתר. בשעות הארוכות של ימי הקיץ, פעילות יצירה מהנה תופסת רק חלק קטן מהיום, ואת יתר הזמן ההורים מחפשים איך למלא. בזמן שהטמפרטורה בחוץ שוברת שיאים, דווקא בבית, בין צבעים, ניירות והמון דמיון, מתרחשת היצירה האמיתית של הקיץ.

