פרשת השחיתות בהסתדרות: זה המחליף של ארנון בר דוד

ברקע פרשת השחיתות, ההסתדרות הודיעה היום (שני) כי רועי יעקב ימלא את מקומו של יו"ר הארגון הנוכחי ארנון בר דוד, למשך תקופת היעדרו. ההודעה מגיעה בהמשך להארכת מעצרו של בר דוד ב-90 ימים נוספים מוקדם יותר היום.

"העברת הסמכויות לתקופת היעדרותו של בר דוד, נועדה להבטיח רציפות תפקודית ניהולית וארגונית. ההסתדרות ממשיכה לפעול כסדרה, תוך מחויבות עמוקה לציבור העובדות והעובדים בישראל", נמסר.

מעצרו בתנאים מגבילים של בר דוד הוארך כאמור ב-90 ימים נוספים, לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון קיבל את בקשת המשטרה. בין היתר נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשת השחיתות, הרחקה מגופי ההסתדרות ואיסור עיסוק בתחום.

הוא נעצר בתחילת חודש נובמבר בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. בנוסף למעצר של רעייתו, חמותו של בר דוד נחקרה באזהרה. עילת המעצר המרכזית נגדו היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.