חלק מהמצוק בחוף סידני עלי שבהרצליה קרס | תיעוד
פקחי רשות הטבע והגנים הגיעו למקום, נסיבות האירוע נבדקות • מרט"ג נמסר כי "מדובר באזור הסגור לציבור באופן קבוע, ואין זו סגירה זמנית, וזאת בשל סכנת התמוטטות ממשית" • הציבור מתבקש להימנע מהגעה למקום
יולי סלומוןכתבת צרכנות ותיירות
1 דקות קריאה
חלק מהמצוק בחוף סידני עלי שבהרצליה קרס הבוקר (שבת). פקחי רשות הטבע והגנים הגיעו למקום ונסיבות האירוע בבדיקה.
מרשות הטבע והגנים נמסר כי "מדובר באזור הסגור לציבור באופן קבוע, ואין זו סגירה זמנית, וזאת בשל סכנת התמוטטות ממשית. הציבור מתבקש להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה למקום".
"לכל אורך המצוק החופי מאיזור פלמחים ועד חדרה קיימת סכנת התמוטטות מיידית של המצוק. הציבור מתבקש לשמור מרחק ולפעול בהתאם לשילוט ההסברה המוצב בשטח", נמסר.
