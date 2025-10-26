"אנחנו דואגים לה": אחות הדוגמנית החשודה בפרשת הרצח מגיבה

אחות הדוגמנית החשודה בפרשת הרצח בפתח תקווה אמרה היום (ראשון) ל-i24NEWS כי "אנחנו נסערים, כל הרשת שמועות וזה מאוד מסעיר. אנחנו דואגים לה ולאיך שהיא מרגישה". היא סיפרה כי המשפחה שוקלת "את צעדינו נגד כל המפיצים, כל הנושא הזה עדיין בבדיקה וככה שופכים את דמה".

מוקדם יותר היום פרסמנו פרטים חדשים מהפרשה. ביום המקרה, שהתה הצעירה עם עוד שלושה אנשים נוספים, כשבשלב מאוחר יותר מגיע המנוח. במקום התפתחה תגרה אלימה מאוד, שבסופה מוצא הוא מוצא את מותו.

לחשודה, הצעירה מתעשיית הבידור, היכרות רבת שנים עם המנוח. השניים היו ביחסים טובים ולאחרונה אף התגוררו בשכנות. מנגד, לה אין היכרות עם שלושת החשודים הנוספים בתיק. עוד עולה כי לאחר נחיתה שבוצעה אחרי המוות, עלתה האינדקציה המעידה על אלימות - שקודמת לנפילה מהמרפסת. החשודה טוענת כי לאחד החשודים בפרשה סכסוך ישן עם המנוח.

עורכי דינה, יוסי פריינטי ואורי נחמיאס, הכחישו את המיוחס לה ואמרו כי "בפרסומים השקריים בתקשורת אין בהם בסיס, היא נחקרת כחשודה בתיק כרגע, וטוב יהיה אם יחכו לכתבי האישום בתיק".