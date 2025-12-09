חשד לרצח והתאבדות: אם ובנה אותרו ללא סימני חיים בדירה ביקנעם
אישה כבת 60 ובנה בן ה-20 אותרו עם סימני חבלה בידי מטפלת שנכנסה לבית ומצאה אותם במצב אנוש, כוחות רפואה שהגיעו לזירה קבעו את מותם במקום • כחלק מכיווני החקירה, נבדק החשד לרצח והתאבדות
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
אישה בת 69 ובנה בן ה-39, נמצאו הבוקר (שלישי) ללא רוח חיים בדירה ביקנעם עילית. השניים אותרו תחילה על ידי מטפלת שהגיעה לדירה כשהם עם סימני חבלה ובמצב אנוש. כוחות מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם.
חוקרי זיהוי פלילי של המשטרה נמצאים כעת במקום וחוקרים את נסיבות האירוע. נכון לעכשיו, הרקע למותם של השניים עדיין לא ברור ונמצא בבדיקה. כחלק מכיווני החקירה, נבדק גם החשד לרצח והתאבדות.
קרוב משפחה סיפר על "בחור נורמטיבי שמאוד אהב את אמו", לטענתו לא היו סימנים מקדימים לאירוע. "הם בארץ 35 שנה, שתי בנות גרות בדירות מחוץ לעיר ולא מתגוררות עם המשפחה".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות