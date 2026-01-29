היום לפני 22 שנה: הפיגוע הרצחני בקו 19 בירושלים

22 שנים מלאו היום (חמישי) לאחד הפיגועים הקשים שאירעו בירושלים במהלך האינתיפאדה השנייה – פיגוע ההתאבדות בקו 19. ב-29 בינואר 2004, סמוך לשעה 08:45 בבוקר, הפכה נסיעה שגרתית מבית החולים הדסה עין כרם להר הצופים לזירת טבח מדממת.

הפיצוץ אירע כשהאוטובוס חלף בפינת הרחובות עזה וארלוזורוב בשכונת רחביה. מחבל מתאבד שעלה לאוטובוס הפעיל מטען חבלה בחלקו האחורי של הרכב. מעוצמת ההדף, גג האוטובוס עף באוויר, ועדי ראייה תיארו מראות קשים של איברים מתעופפים ושקט מצמרר של הלם ראשוני ששרר מיד לאחר הפיצוץ.

מחקירת הפיגוע עלה כי המחבל היה עלי ג'עארה, בן 24 מבית לחם, ששימש כשוטר במשטרה הפלסטינית והשתייך ל"גדודי חללי אל-אקצא", הזרוע הצבאית של הפת"ח. ג'עארה הותיר אחריו מכתב בו הצהיר כי ביצע את הפיגוע כנקמה על אירועים שהתרחשו בעזה יום קודם לכן.

בפיגוע נרצחו 11 בני אדם: ענת דרום, ברוך (רומן) חונדיאשוילי, ויורל אוקטביאן פלורסקו, מנבר וולבטפדיק, אלי צפירה, דנה איטח (לבן), חנה אניה בונדר, רוזי בונה, אברהם בלחסן, יחזקאל גולדברג ונטליה גמריל.

נהג האוטובוס, שלום זקן, שנפצע קל באירוע, שחזר לאחר מכן כי העלה נוסעים בתחנות כרגיל ולא חשד בדבר, עד שאירע הפיצוץ כ-20 מטרים לאחר התחנה האחרונה. פראמדיק מד"א שהגיע ראשון לזירה נאלץ לבצע החייאות בתוך הכאוס וההרס הרב.

בעקבות הפיגוע, הרסו כוחות הביטחון את בית המחבל בבית לחם ועצרו חשודים בסיוע. הפיגוע בקו 19 נחרט בזיכרון הלאומי כאחד האירועים הקשים בגל הטרור שכוון נגד התחבורה הציבורית בישראל באותן שנים.