גבר כבן 30 נהרג בהתהפכות טרקטורון, פעוט נפצע קשה

גבר כבן 30 נהרג היום (שישי) בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח בסמוך לכפר מנחם. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו. צוותי מד"א נוספים שהיו במקום פינו לבית החולים קפלן פעוט כבן 3 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.

פרמדיקית מד"א יסמין טיזזו וחובשי רפואת חירום במד"א איציק אלבז יהונתן ארליך, סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד. כשהגענו ראינו טרקטורון שהתהפך ולצידו פעוט כבן 3 וגבר בשנות ה-30. הגבר היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד, מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה אך פציעתו הייתה קריטית ולצערינו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

עוד הוסיפו כי: "צוותי מד"א נוספים שהיו במקום העניקו טיפול רפואי מציל חיים לפעוט שסבל מחבלות קשות בגופו ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר יציב".