חקירת התאונה החריגה בלב תל אביב נמשכת גם היום (שלישי) כאשר במשטרה בודקים לפי שעה את מכלול הטענות למניע רפואי. לצד זאת נבדקים גם מצבו המכני של האוטובוס, אופן הנהיגה, מהירות הנסיעה ונסיבות התאונה עצמה.

בחקירתו טען הנהג כי במהלך הנסיעה לא הרגיש טוב, ניסה לשתות מים, חש סחרחורת ואז איבד שליטה על האוטובוס. רישיונו נפסל ל-60 יום.

בתוך כך, מד"א פרסמו הקלטה של שיחה שהגיעה למוקד לאחר התאונה - לצד תיעוד של הרגעים הראשונים מעיניו של איש צוות שהגיע למקום. בהקלטה נשמעת אישה כשהיא מדווחת למוקד על התאונה החריגה.

"יש אוטובוס שהתרסק לתוך המדרכה, יש פה אנשים על הרצפה וכל האוטובוס מרוסק", סיפרה - כשהיא נסערת מאוד, "יש לכודים על המדרכה, האוטובוס התנגש בעץ שהתרסק, יש לכודים מתחת לעץ ופצוע אחד לא מגיב".

במקביל, פורסם תיעוד של הזירה מעיני אחד מאנשי הצוות של מד"א שהגיעו למקום. "זירה קשה מאוד, כבלי חשמל על הרצפה… הזירה נראית רע אז תשלחו עוד אופנועים", אמר למוקד.

מחברת דן נמסר: "אנחנו משתתפים בצער המשפחה ומחבקת את הפצועים ומתפללת להחלמתם המהירה. האירוע נמצא בשלב זה בחקירת משטרת ישראל, בסיוע אנשי המקצוע של חברת דן וכלל הגורמים המוסמכים. כל עוד החקירה טרם הסתיימה ולא פורסמו ממצאי המשטרה, איננו יכולים להתייחס לפרטי המקרה".

כזכור, בתאונה הקשה שנרשמה אמש ברחוב דיזינגוף בעיר, נהג אוטובוס התנגש בעץועמוד חשמל קרס בעקבות ההתנגשות. בתאונה נפצעה נערה בת 15 באורח אנוש, ובנוסף אליה נפצעו מספר בני אדם.