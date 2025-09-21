מספר הנרצחות השנה: 29 זירות רצח הוקמו מול לשכת בן גביר

מומלצים -

מול הלשכה של השר בן גביר ומטה המשטרה הארצי, תנועת בונות אלטרנטיבה קיימה היום (ראשון) מיצג מחאה בו 29 זירות רצח, כמספר הנרצחות מתחילת שנת 2025, כשרוב המקרים הם כתוצאה מאלימות במשפחה. לצד כל זירה שסומנה בקווי מתאר, הוצב שלט עם משפט אישי על כל נרצחת.

המיצג מתקיים יממה לפני ערב ראש השנה ותחילתם של חגי תשרי - תקופה בה נרשם גידול במקרי רצח נשים, ובתוך המשפחה בפרט.

מתנועת בונות אלטרנטיבה נמסר: "מול עיניו של השר איתמר בן גביר הבוקר, סיפורן של 29 נשים, שחייהן נגדעו בשל הפקרה והכחשה מתמשכת שלו ושל אנשיו, בצורך הממשי בתכנית חירום לאומית להגנה על נשים".

"עדיין אפשר לעצור את מגיפת רצח הנשים המשתוללת ברחבי הארץ, וכך להציל חיים של רבות הנמצאות תחת סכנה. אנו קוראות למשרד לביטחון לאומי ליישם במיידי את המלצות מבקר המדינה הכוללות הקמת ועדה בינמשרדית שתעסוק בנושא - אפשר למנוע את הרצח הבא".