שבת חמישית ברציפות: עימותים בהפגנת חרדים מול בית קפה בירושלים שפתוח בשבת

עימותים פרצו הבוקר (שבת) במרכז ירושלים, לאחר שעשרות חרדים קיצונים הגיעו למחות מול בית הקפה "בסמטה" הפתוח בשבת, והציגו את הפגנת המחאה הגדולה ביותר במקום עד כה.

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המפגינים, שהודיעו מבעוד מועד על החרפת הצעדים, קראו קריאות קשות ובהן "מחלל שבת עונשו מוות", והתעמתו עם כוחות המשטרה שפעלו לפינויים.

זהו השבוע החמישי ברציפות שבו העסק עומד במוקד החיכוך, כאשר בשבועות קודמים הגיעו מנגד מאות לקוחות ותושבים כדי להפגין סולידריות עם הבעלים. מנהל בית הקפה, יואל בן דוד, הבהיר כי אין בכוונתו לוותר ואמר: "אנחנו לא פותחים כדי לעצבן אנשים אלא כדי לתרום לקהילה, מגיעים לתמוך בנו גם תושבים דתיים שרוצים ירושלים לכולם".

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיע לחזק את בית הקפה במרכז העיר ירושלים שמותקף על ידי חרדים קיצוניים:

"אני מאמין בעיקרון חיה ותן לחיות. לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של גבורה אזרחית. את הוונדליזם שאנחנו רואים מאחוריי - כל זה רק מוכיח שהחבר'ה האלו חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס, מול חיזבאללה, מול החות'ים, אבל לא כאן בירושלים, מול אזרחים שלווים. כשנגיע לשלטון לא יהיה להם זמן פה להפגין. כולם ירוצו בטירונות!"