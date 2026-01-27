תינוק בן חצי שנה מת בגן ילדים בבני ברק, המטפלת והגננת נעצרו

אסון בבני ברק: תינוק בן חצי שנה מת היום (שלישי) בגן ילדים. הוא אותר עם חבלת ראש ופונה ע"י כוחות ההצלה במצב אנוש לבית החולים שניידר - שם נקבע מותו. המטפלת נעצרה וכך גם הגננת. על פי המסתמן: מדובר בגן פיראטי ללא אישורים.

בתחילה מסרה המטפלת כי התינוק נפל - כרגע לא מתקשרת. מדובר במעון הפועל בבית פרטי בגבול פרדס כץ. כוחות ההצלה שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות אך כאמור נאלצו לפנות אותו לבית החולים - ושם קבעו הצוותים את מותו.

מתנדבי זק"א יצחק שיינין ואלחנן שחף סיפרו: "מדובר בפעוט כבן חצי שנה שלדברי הגננות במהלך משחק בגן הוא איבד את הכרתו, לצערינו מותו נקבע עם הגעתו לבית החולים, אנו במקום מסייעים לכוחות המשטרה,ומסייעים לצוות הגן ובני המשפחה".