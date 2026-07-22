שורד השבי איתן הורן התראיין היום (רביעי) ב"מהדורת חמש" עם נדב אלימלך. "השיקום ארוך, אבל לפחות אני זכיתי להיות פה, יושב, חי, מדבר, נושם. עשרה חודשים לא פשוטים. בטח כשמאז שיצאנו היו מלחמות בלי סוף: גם איראן, גם לבנון. ואצלי אישית, ברגע שאנחנו במקלטים, אני לא יכול להמשיך עם השיקום. אבל זה צרות של עשירים, יש חיילים שנופלים כל יום, יש עוד משפחות שכולות, ואנשי מילואים שמגויסים כבר מעל שנתיים", סיפר איתן.

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"נכון להיום אני מנסה, בפעם השלישית מאז שיצאתי, לייצר לי באמת שגרה. ובסופו של יום זה שיקום. וכשאני אומר שיקום, זה קודם כול בבית החולים. שלוש פעמים בשבוע - פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, רפלקסולוגיה, כל מיני טיפולים לנפש ולגוף", מספר איתן, "וזה גם הדברים הקטנים של היום-יום שהיינו רגילים אליהם, כי פשוט שנתיים לא הייתי בחיים. אם זה לעמוד ולחתוך סלט, אם זה ללכת לבנק ולהסתדר לבד".

"שנתיים לא הייתי בחיים. ללא ספק קשה. בגלל כל מיני דברים, לא רק מה שעברנו שם. שנתיים זה המון זמן. יום-יום לא ידענו אם נזכה לצאת החוצה ולחזור לראות את המשפחה, את החברים", מספר איתן.

"לי לא באמת עושה משהו לראות שהרגו את המחבל שהחזיק בי. זה לא שאני אוהב אותם וזה לא שאסלח להם אי פעם, אבל להרוג מחבלים זה לטאטא את הזבל מתחת לשטיח. כי ה-7 באוקטובר לא היה אמור לקרות, וקרה. ונכון שהבהמות האלה לא צריכים להיות בחיים, אבל אני מחכה לתשובות, ואני מחכה למדינה יותר טובה, ואני מחכה שהעם היפה, כל העם שבשנתיים האלו של גיהינום ראיתי את האחדות שלו - ימין, שמאל, חילונים, דתיים - אני חושב שביחד אנחנו יכולים לחזור להיות ארץ ישראל יפה יותר".

"זה לא עניין פוליטי. מישהו צריך לתת תשובות, צריך לחקור מה שהיה, מישהו צריך לקחת אחריות. ולי אישית - תעשו חקירות גם פוליטיות, גם ממלכתיות, גם של האנשים בסופר. חייבים תשובות. כי הם מתכננים עוד 7 באוקטובר. ואם אנחנו לא ניקח אחריות, אם זה בדרג הפוליטי, המדיני, הצבאי - אנחנו צריכים להיות מוכנים לפעם הבאה", אמר איתן.