סיכום חדשות השבת: ה"פייננשל טיימס" דיווח היום (שבת) כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמות על הארכת הפסקת האש למשך 60 ימים נוספים. במקביל - ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי מדינת ישראל נדחקה הצידה באופן כה מוחלט על ידי ממשל טראמפ, עד שמנהיגיה כמעט ולא היו מעורבים או מעודכנים בשיחות הפסקת האש המתנהלות בין ארצות הברית לאיראן.

דיווח: ארה"ב ואיראן בוחנות להאריך את הפסקת האש

ה"פייננשל טיימס" דיווח היום (שבת) כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמות על הארכת הפסקת האש למשך 60 ימים נוספים. ההסכם המסתמן כולל ויתורים בנושא האורניום - הקלה על המצור והסרת הסנקציות. עם זאת, בסוכנות הידיעות "תסנים" סייגו וציינו כי למרות שהושגה התקדמות בנושאים מסוימים - עדיין קיימים פערים רציניים בנושאים אחרים, כמו שחרור הנכסים האיראנים ומצר הורמוז (הכתבה המלאה)

במהלך החג: נמשכו שיגורי הרקטות והכטב"מים מלבנון לשטח ישראל

חיזבאללה המשיך לשגר לאורך החג רקטות וכטב"מים לעבר שטח ישראל. במקביל, צה"ל תקף מספר פעמים בדרום לבנון.

דיווח: ישראל נדחקה הצידה בשיחות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן

שני גורמי ביטחון ישראלים חשפו היום (שבת) בפני ה"ניו יורק טיימס" כי מדינת ישראל נדחקה הצידה באופן כה מוחלט על ידי ממשל טראמפ, עד שמנהיגיה כמעט ולא היו מעורבים או מעודכנים בשיחות הפסקת האש המתנהלות בין ארצות הברית לאיראן. לפי הדיווח, הגורמים הישראלים, שדיברו בעילום שם בשל רגישות הנושא, ציינו כי ישראל מודרה לחלוטין על ידי בעלת בריתה הקרובה ביותר. (הכתבה המלאה).

בני זוג אותרו ללא רוח חיים במרכז הארץ, שב"כ מעורב

רוסלן ואולגה פרידחודקו, בני זוג בשנות ה-40 לחייהם אותרו אמש (שישי) ללא רוח חיים במרכז הארץ. כיממה לאחר מכן, נודע כי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב באופן פעיל בחקירת נסיבות המוות הטרגי. מעורבותו של השירות החשאי מצביעה על תפנית אפשרית בכיווני החקירה שנבדקים בעקבות ממצאים בזירה. עם זאת, בהמשך התחזק שנית החשד לפיו מותם של השניים, הורים לילד בן 14, הוא רצח והתאבדות (הכתבה המלאה)

ברקע סערת המשט: צרפת אסרה על בן גביר להיכנס למדינה

צרפת הכריזה היום (שבת) על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כעל אישיות בלתי רצויה במדינה ואסרה עליו להיכנס לשטחיה. ההודעה באה ברקע סערת המשט מוקדם יותר השבוע, בה בן גביר סייר יחד עם לוחמי כליאה וכוחות משטרה במתקן שבו מוחזקים פעילי המשט הטורקי בנמל אשדוד, הניף את דגל ישראל וקרא: "אנחנו בעלי הבית. נגמרה הקייטנה" (הכתבה המלאה)

נקבע מותה של טליה חיה טימסית בת ה-11 שנפגעה בתאונת האוטובוס בת"א

המרכז הרפואי איכילוב הודיע אמש (שישי) כי לאחר מאבק על חייה, נקבע מותה של טליה חיה טימסית, בת ה-11 שנפגעה בתאונת האוטובוס בתל אביב ביום שני האחרון. ביום חמישי האחרון, כשמצבה של טליה עוד הוגדר אנוש, בני משפחתה שוחחו עם i24NEWS וסיפרו: "כמה דקות לפני התאונה היא עדיין שיחקה עם החברות שלה, פשוט ילדה מלאת שמחת חיים" (הכתבה המלאה).